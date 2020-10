Maratony Kresowe zakończyły 12. sezon w Augustowie

Ostatni etap dwunastego sezonu Maratonów Kresowych odbył się w uzdrowiskowym Augustowie. Na głównym dystansie Maraton zwyciężył Marcin Białobłocki, który jeszcze niedawno był profesjonalnym kolarzem szosowym. Klasyfikację generalną wygrał Wiktor Gindorowicz (AbsoluteBikes.pl). Wśród kobiet najlepsza była Marzena Moniuszko (MILSPORT Team), która jeszcze przed wyścigiem miała zapewnione pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 2020.

Na trasie wyścigu, której autorem był Jacek Siemiaszko (Augustów MTB Team) nie mogło zabraknąć przejazdu nad słynnym Kanałem Augustowskim. Bardzo ciekawy odcinek czekał na zawodników w okolicy rezerwatu „Stara Ruda”. Jak zawsze na Maratonach Kresowych, pierwsi na starcie stanęli przedszkolacy, którzy ścigają się w wyścigu HurtowaniaZabawek.pl Mikro Biciklo. Poranny deszcz nie przestraszył kilkunastu dzielnych maluchów.

Kwadrans po przedszkolakach wystartował wyścig Fit przeznaczony dla Młodzików (13-14 lat) oraz początkujących amatorów. Najszybciej dystans 16 kilometrów pokonali Paweł Molski (GRZMOT Podlasia) i Nikola Gliniecka (Sokólski Klub Kolarski Sokół), wicemistrzyni Polski szkółek kolarskich.

O zwycięstwie w wyścigu decydował sprinterski finisz, w którym najlepsze Młodziczki walczyły na równi ze starszymi od siebie kolegami. Nikola pierwsze miejsce przegrała zaledwie o niespełna pół sekundy.

Kilka minut po ćwierćmaratonie na trasę wyruszyli zawodnicy w wieku 7-12 lat, uczestnicy wyścigu Mini, który został zdominowany przez młodych kolarzy drużyny MTB Ełk Prostki. Wśród dziewczynek najszybsza była Martyna Wierzbicka, zaś wśród chłopców Sebastian Szumski.

Był to jednak dopiero przedsmak emocji jakie miały nastąpić w wyścigach na dystansach Maraton i Peleton CST Półmaraton. Szczególnie, że na starcie stanął jeden z najlepszych polskich kolarzy szosowych ostatnich lat Marcin Białobłocki. W 2015 roku Białobłocki sięgnął po tytuł mistrza Polski w jeździe na czas oraz wygrał etap Tour de Pologne. Był także 9. zawodnikiem na mistrzostwach świata w roku 2015. Po zakończeniu kariery zawodowej, ściga się dla przyjemności także na rowerach MTB. Przed startem mówił, że przyjechał do Augustowa po wygraną i słowa dotrzymał.

Metę mijał samotnie, z przewagą niemal minuty nad Michałem Przekopem z drużyny MTB Suwałki. Trzecie miejsce zajął Marcin Zawadzki Marcin (MISTRAL Grodno SA Radio Białystok). Czwarty finiszował jego kolega klubowy Piotr Krysiewicz, co wystarczyło do awansu na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zwycięzcą dwunastego sezonu Maratonów Kresowych został Wiktor Gindorowicz (AbsoluteBikes.pl), który w Augustowie musiał zadowolić się piątym miejscem.

Jak zawsze bardzo zacięta rywalizacja była w Peleton CST Półmaratonie, w którym bierze udział dwie trzecie wszystkich uczestników Maratonów Kresowych. Już przed wyścigiem pewnym wygranej w klasyfikacji generalnej był Dawid Bojarczak (AGR Podlasie). Jednak nie potraktował ostatniego wyścigu rekreacyjnie i wygrał piąty raz z rzędu. Przez większość dystansu gonił czołówkę, gdyż na trasie poczekał na swojego tatę Michała Bojarczaka, który miał defekt. Rodzinna pomoc okazała się skuteczna. Michał zajął piąte miejsce na etapie i dzięki temu stanął na najniższym stopniu podium klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce w wyścigu oraz w “generalce” zajął Bartosz Samborski (Dabarti Pie3cki Team). Augustowianie cieszyli się z trzeciego miejsca Radosława Lotkowskiego.

Triumfatorka wyścigu kobiet w Peleton CST Półmaratonie, który dla kobiet w tym sezonie był głównym dystansem, została po raz szósty w sezonie Moniuszko Marzena (MILSPORT Team). Siedem minut do zwyciężczyni straciła Edyta Kryńska (Dabarti Pie3cki Team). Taka sama kolejność była w klasyfikacji generalnej cyklu. Podobnie jak w wyścigu panów, trzecie miejsce należało do MTB Augustów. Dla Katarzyny Salik było to pierwsze podium Open w piątym sezonie startów w Maratonach Kresowych. W klasyfikacji generalnej z trzeciego miejsca w Półmaratonie cieszyła się Jolanta Kulikowska (WestRock Bike Team).

W przeprowadzeniu wyścigu nie przeszkodziło rozszerzenie na cały kraj epidemicznej “żółtej” strefy. Uczestnicy w zdecydowanej większości ze zrozumieniem przyjęli konieczność zakrywania ust w miasteczku zawodów i podczas dekoracji.

W “koronowirusowym” sezonie 2020 odbyło się ogółem dziesięć wydarzeń z cyklu Maratony Kresowe. Osiem było “normalnymi” wyścigami ze startu wspólnego. W okresie wiosennej kwarantanny odbyły się także dwie “czasówki” Kresowe Solo, z rywalizacją korespondencyjną za pomocą aplikacji Strava. Nie odbyły się zagraniczne edycje na terenie Białorusi i Litwy. Mniej kolorowy niż w poprzednich sezonach był “kresowy” peleton, gdyż tylko na część imprez mogli przyjechać zawodnicy z Litwy. Białoruś reprezentował tylko jeden zawodnik. Jednak skrócony sezon 2020 dyrektor wyścigu Mirosław Barej uznał w tych okolicznościach za bardzo udany.

Organizację wyścigu wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Wyniki Maratonu Kresowego w Augustowie:

Maraton (mężczyźni):

1. Białobłocki Marcin - 01:50:48

2. Przekop Michał (MTB SUWAŁKI) - 01:51:35

3. Zawadzki Marcin (MISTRAL Grodno SA Radio Białystok) - 01:52:00

Peleton CST Półmaraton (mężczyźni):

1. Bojarczak Dawid (AGR Podlasie) - 58:15

2. Samborski Bartosz (Dabarti Pie3cki Team) - 58:17

3. Lotkowski Radosław (AUGUSTÓW MTB TEAM) - 58:17

Peleton CST Półmaraton (kobiety):

1. Moniuszko Marzena (MILSPORT Team) - 1:01:00

2. Kryńska Edyta (Dabarti Pie3cki Team) - 1:08:10

3. Salik Katarzyna (AUGUSTÓW MTB TEAM) - 1:09:35

FIT (mężczyźni):

1. Molski Paweł (GRZMOT Podlasia) - 41:11

2. Gutowski Kamil (MTB EŁK PROSTKI) - 41:12

3. Łukaszewicz Jakub (UKS Wygoda Białystok) - 41:16

FIT (kobiety):

1. Gliniecka Nikola (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 41:12

2. Marecka Zuzanna (UKS Wygoda Białystok) - 41:13

3. Wójtowicz Beata (Azart Peleton Chełm) - 52:04

Mini (mężczyźni):

1. Szumski Sebastian (MTB EŁK PROSTKI) - 12:30

2. Chadukiewicz Miłosz (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 12:32

3. Chadukiewicz Jan (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 12:33

Mini (kobiety):

1. Wierzbicka Martyna (MTB EŁK PROSTKI) - 12:30

2. Szulińska Nina (MTB EŁK PROSTKI) - 12:44

3. Kateszczenko Maja (MTB EŁK PROSTKI) - 13:04

KLASYFIKACJA GENERALNA 2020

Maraton (mężczyźni):

1. Gindorowicz Wiktor (AbsoluteBikes.pl) - 4977 pkt

2. Krysiewicz Piotr (MISTRAL Grodno SA Radio Białystok) - 4952 pkt

3. Arciszewski Paweł (Stajnia Rowerowa Bike Team) - 4919 pkt

Peleton CST Półmaraton (mężczyźni):

1. Bojarczak Dawid (AGR Podlasie) - 5000 pkt

2. Samborski Bartosz (Dabarti Pie3cki Team) - 4968 pkt

3. Bojarczak Michał (AGR Podlasie) - 4962 pkt

Peleton CST Półmaraton (kobiety):

1. Moniuszko Marzena (MILSPORT Team) - 5000 pkt

2. Kryńska Edyta (Dabarti Pie3cki Team) - 4748 pkt

3. Kulikowska Jolanta (WestRock Bike Team) - 4582 pkt

Pełne wyniki i więcej informacji na stronie

źródło: Maratony Kresowe

oprac: Kamil Timoszuk