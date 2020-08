Maratony Kresowe - po raz dziesiąty w Narewce

Obszar Puszczy Białowieskiej nie oferuje stromych wzniesień i dużych przewyższeń. Wyścig jest jednym z najłatwiejszych i najszybszych wyścigów w cyklu “Maratony Kresowe”, ale jest niezmiennie bardzo lubiany przez zawodników. Trasa pozwalała poczuć niepowtarzalne klimaty Puszczy Białowieskiej i jej różne oblicza. Kolarze ścigali się wśród pięknych kilkusetletnich dębów, ale także pomiędzy uschniętymi świerkami, które padły ofiarą korników. Do typowych emocji związanych ze startem, dochodziły dodatkowe, związane z możliwym spotkaniem ze stadem żubrów.

Dodatkowo Gmina Narewka co roku zachwyca maratończyków ogromną gościnnością i niepowtarzalną atmosferą. Zawodnicy przyjeżdżają do Narewki również dla wyjątkowej, regionalnej kuchni, która jest tu serwowana jako posiłek regeneracyjny. W tym roku była to kiszka ziemniaczana. Tradycyją wyścigu są także unikatowe, rękodzielnicze trofea. Tegoroczne drewniane medale z motywem żubra zostały wykonane osobiście przez zastępcę wójta Gminy Narewka Łukasza Zasima.

O zwycięstwie na głównym dystansie Maraton (64km) zadecydował pasjonujący, sprinterski finisz z czteroosobowej grupy. Najszybszy okazał się junior Konrad Panglisz (UKS Wygoda Białystok), który zaledwie o 0,026 sekundy wyprzedził Marcina Zawadzkiego (MISTRAL Grodno SA Radio Białystok). Trzecie miejsce zajął Wiktor Gindorowicz (AbsoluteBikes.pl Team), który taką samą lokatę w tym wyścigu zajmował także w poprzednich dwóch sezonach.Na finiszowych metrach Wiktorowi wypiął mu się but z pedału, ale i tak udało mu się stanąć na podium. Zwycięzca ubiegłorocznej edycji, Dariusz Zakrzewski (MISTRAL Grodno SA Radio Białystok) był piąty. Czwartym zawodnikiem Maratonu został Andrzej Ulman z Przeworska.

Zdecydowanie większe różnice były w wyścigu na dystansie Peleton CST Półmaraton. Dawid Bojarczak (AGR Podlasie) uzyskał na mecie przewagę minuty nad Bartoszem Samborskim (Dabarti Pie3cki Team). Najlepsze w historii swoich startów, trzecie miejsce wywalczył Marcin Kierdelewicz (Zabłudów Team). Niespodzianek na podium było znacznie więcej. Obok kolegi z drużyny Zabłudów Team, na czwartym miejscu stanął Krystian Kamiński, a szerokie podium zamknął Jacek Szałaj (Dabarti Pie3cki Team).

Wśród kobiet prawdziwą dominatorką okazała się Marzena Moniuszko (Milsport Team). Na mecie wyprzedziła Katarzynę Citko (Magic team Digitronic Autogas) o niemal pięć minut. Trzecie miejsce zajęła Ula Paska (GRZMOT Podlasia).

Maratony Kresowe są imprezami dla wszystkich, od przedszkolaków do weteranów. Pierwsi rywalizację rozpoczynali najmłodsi wyścigiem HurtowaniaZabawek.pl Mikro Biciklo. Najmniejsi zawodnicy mieli do pokonania najkrótszy dystans, ale na tym wyścigu emocje są największe. Dzięki sponsorowi, największej na Podlasiu Hurtowni Zabawek Biały, każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal i nagrodę, tak aby pierwsze zawody kolarskie w życiu kojarzyły się przyjemnie.

Po przedszkolakach na trasę wyruszył “ćwierćmaraton” o nazwie Fit (15 km) przeznaczony dla Młodzików oraz początkujących zawodników. Kilka minut później wystartowały dzieci w wieku od 7 do 12 lat na dystansie Mini, który w Narewce liczył 8 km. Dzięki takiemu harmonogramowi zawodów, rodzice mogą obserwować zmagania swoich dzieci lub być ich opiekunami na trasie, a następnie wystartować w Maratonie lub Peleton CST Półmaratonie.

Współorganizatorem wyścigu była Gmina Narewka. Głównymi sponsorami cyklu są: sklepy rowerowe Peleton, CST, marka Primacol oraz HurtowniaZabawek.pl.

Kolejny wyścig z cyklu Maratony Kresowe zostanie rozegrany w Międzyrzecu Podlaskim w niedzielę 6 września . Więcej informacji: www.maratonykresowe.pl

Wyniki Maratonu Kresowego w Narewce:

Maraton (64km):

Panglisz Konrad (UKS Wygoda Białystok) - 02:07:33.397 Zawadzki Marcin (MISTRAL Grodno SA Radio Białystok) - 02:07:33.423 Gindorowicz Wiktor (AbsoluteBikes.pl) - 02:07:33.663 Ulman Andrzej - 02:07:33.757 Zakrzewski Dariusz (MISTRAL Grodno SA Radio Białystok) - 02:07:37.033

CST Peleton Polmaraton (33km) - mężczyźni:

Bojarczak Dawid (AGR Podlasie) - 01:03:23.667 Samborski Bartosz (Dabarti Pie3cki Team) - 01:04:22.130 Kierdelewicz Marcin (Zabłudów TEAM) - 01:04:25.737 Kamiński Krystian (Zabłudów TEAM) - 01:04:27.873 Szałaj Jacek (Dabarti Pie3cki Team) - 01:04:27.933

CST Peleton Polmaraton (33km) - kobiety

Moniuszko Marzena (MILSPORT Team) - 01:07:50.287 Citko Katarzyna (Magic team Digitronic Autogas) - 01:12:40.467 Paska Ula (GRZMOT Podlasia) - 01:14:31.763 Rowińska Zofia (MTB SUWAŁKI) - 01:14:45.113 Kulikowska Jolanta (WestRock Bike Team)- 01:16:55.350

FIT (15km) - mężczyźni:

Kozłowski Damian - 32:55 Ostaszewski Adam (Szkółka Kolarska w Ogrodniczkach) - 32:58 Mazurek Julian (Azart Peleton Chełm) - 32:59

FIT (15km) - kobiety:

Tarasewicz Milena (UKS Wygoda Białystok) - 33:24 Marecka Zuzanna (UKS Wygoda Białystok) - 34:20 Niksa Zofia - 40:48

Mini (8km) - chłopcy

Chadukiewicz Jan (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 19:37.370 Fiedorowicz Jakub (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 19:37.807 Chadukiewicz Miłosz (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 19:37.890

Mini (8km) - dziewczęta

Woronowicz Amelia (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 22:38 Gilewska Julia (Szkółka Kolarska w Ogrodniczkach) - 23:07 Maliszewska Maria (Sokólski Klub Kolarski Sokół) - 26:29

oprac. Cezary Rutkowski

źródło i fot.: Maratony Kresowe – biuro