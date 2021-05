Maraton Kresowy w Wasilkowie

W tym roku trasa wyścigu jest urozmaicona. Pierwsza część wiedzie wzdłuż doliny rzeki Supraśl. Podczas tego odcinka uczestnicy będą pokonywać trasę wśród pięknych widoków. Za Studziankami, w Puszczy Knyszyńskiej, nie zabraknie wzniesień, o różnym stopniu nachylenia.

Na tegorocznej trasie półmaratonu i maratonu są zupełnie nowe odcinki. Mają podnieść poziom trudności i przyjemność z jazdy. Tradycją jest przejazd przez ciekawe źródliska. Jednak nie będą one w dolinie, by się do nich dostać, trzeba będzie wjechać pod górę. Ta urozmaicona trasa powinna zapewnić satysfakcję, zarówno pod względem sportowym, jak i krajobrazowym.

Początek imprezy - 30 maja na stadionie miejskim w Wasilkowie. Zgłosić można się przez formularz dostępny na stronie internetowej wyścigu.

źródło i fot.: UM w Wasilkowie

oprac.: Paulina Tołcz