Łyżwiarskie talenty z Augustowa

Zawody na tafli jeziora

Jako pierwszy z augustowskich łyżwiarzy po złoty medal w zawodach rangi Mistrzostw Polski sięgnął w 1963 roku Andrzej Pirsztuk, zwyciężając w biegu na 500 m w kategorii młodzików.

Dwa lata później zaczęła się medalowa seria augustowian w Mistrzostwach Polski w wyższej i bardziej prestiżowej kategorii wiekowej – juniorów. Stało się to podczas zawodów, których nasi łyżwiarze byli gospodarzami. Co ciekawe, odbyły się one w lutym 1965 roku na Jeziorze Białym w Augustowie.

Tak, tak, to nie przejęzyczenie. Ówczesna zima była tak sroga, że łyżwiarze bez problemu ścigali się na grubej i bezpiecznej dlań tafli jeziora, a spośród zawodników MKS Augustów najlepiej w juniorskich MP-1965 wypadli – Zdzisław Wołyniak i Zbigniew Krychniak, którzy łącznie wywalczyli w poszczególnych konkurencjach aż 6 medali (4 srebrne i 2 brązowe).

Złoci multimedaliści

I od tej pory, przez kilkanaście kolejnych lat, augustowscy łyżwiarze systematycznie zdobywali medalowe pozycje w Mistrzostwach Polski juniorów. Najbardziej cenne były oczywiście uzyskane przez nich krążki ze złotego kruszcu. A tych mają oni w swojej kolekcji mnóstwo.

Pierwszą złotą multimedalistką spośród augustowian była Jadwiga Kowalczyk. Reprezentując już barwy nie MKS, ale Sparty – w 1969 roku aż 5-krotnie stanęła ona na najwyższym podium w MP juniorek. W następnym sezonie – 1970, po 3 złote krążki sięgnął Bogdan Truszkowski (również ze Sparty). Natomiast w latach: 1974 – 1977, łącznie 9 złotych medali wywalczył Andrzej Orzechowski z MKS Nord Augustów (taka była już pełna ówczesna nazwa tego szkolnego klubu). I wreszcie w latach: 1977 – 1980 jego kolega klubowy – Franciszek Karaś, 5-krotnie okazał się najlepszych w poszczególnych konkurencjach juniorskich MP, dołączając do tego jeszcze 6 złotych medali zdobytych w MP młodzików.

„Herbatka” dla Włochów

Uff, aż może się zakręcić w głowie od tej złotej wyliczanki łyżwiarzy z Augustowa. Taka jednak była – wspaniała i pełna sukcesów historia łyżwiarstwa szybkiego w tym mieście. Dodajmy jeszcze, że trenerem, który w tak znakomity sposób potrafił „oszlifować” sportowe talenty augustowskich łyżwiarzy był Stanisław Mitros, z którym udanie współpracował jego brat – Jan.

A na koniec jeszcze anegdotka dotycząca historii łyżwiarstwa w Augustowie. Otóż w 1968 roku, a zima była wówczas tak mroźna jak obecnie, do tego miasta przyjechała na zawody sportowa ekipa z Włoch, ubrana tylko w lekkie, przeciwdeszczowe płaszcze. Młodymi łyżwiarzami z Italii zajęto się troskliwie, zaopatrzono ich w odpowiednie ciepłe dresy i szybko doszli oni do siebie. Natomiast zziębniętemu kierownictwu włoskiej ekipy w serdecznym akcie gościnności zafundowano hm, „miejscową herbatkę”. Na jej wspomnienie goście z południa Europy jeszcze długo prawili same komplementy, mimo, iż… bolała po niej głowa.

tekst: Jerzy Górko

red.: Cezary Rutkowski

Podpis pod zdjęcie nr 1. Reprodukcja tytułu artykułu „Gazety Białostockiej” o rozegranych w lutym 1965 roku na Jeziorze Białym w Augustowie – Mistrzostwach Polski juniorów w łyżwiarstwie szybkim.

Podpis pod zdjęcie nr 2. Łyżwiarka Sparty Augustów – Jadwiga Kowalczyk w 1969 roku zdobyła 5 złotych medali w MP juniorów. Fot. „Gazeta Białostocka”.

Podpis pod zdjęcie nr 3. Współczesny wygląd lodowiska w Augustowie. Fot. www.augustowskireporter.pl