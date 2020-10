Lowlanders Białystok zakończyli rundę zasadniczą

Białostoczanie zapewnili sobie awans do półfinału i możliwość organizacji tego meczu u siebie. Rywalami białostoczan będzie drużyna z Tychy Falcons, która w ostatnim meczu rundy zasadniczej pokonała Archers Bydgoszcz 30:0. Oba zespoły grały już w tym sezonie i w meczu 5. kolejki LFA1 w Tychach lepsi okazali się zawodnicy Lowlanders.

- Mamy do wyrównania rachunki z drużyną Falcons. Pierwszy mecz wygraliśmy, aczkolwiek nie w takim stylu, by nas satysfakcjonował. Jeśli chcemy aspirować do gry o Mistrzostwo Polski, musimy “postawić kropkę nad i” w Białymstoku, by z czystą głową skupić się na najważniejszym celu w sezonie, czyli odebraniu drużynie z Wrocławia pucharu za zdobycie Polish Bowl - skomentował Piotr Morko, prezes Lowlanders.