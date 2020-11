Lowlanders Białystok w finale Mistrzostw Polski!

Białostoczanie zagrali przeciwko tyszanom m.in. bez Antka Podgórskiego, Konrada Mariańskiego, Krzysztofa Czaplejewicza oraz Larrego Orloviciusa. Mimo wszystko trener Booker miał do dyspozycji Tommy’ego Kaczochę oraz debiutującego w tym sezonie, jednego z najlepszych zawodników w historii Lowlanders - Tomasza Zubryckiego. Obaj zagrali znakomite zawody i zdobyli po trzy przyłożenia. Pochwalić tu należy bardzo dobrą grę Brandona Gwinnera oraz linii ofensywnej, dzięki której rozgrywający miał czas na skuteczne podania do skrzydłowych. W obronie bardzo dobre zawody rozegrali Mateusz Dzioban i Wojciech Pacewicz, którzy zanotowali po jednym przechwycie. Oprócz nich wyróżnić należy także zawodników linii defensywnej, którzy przez cały mecz wywierali presję na rozgrywającego Falcons.

O ile pierwsza kwarta meczu była wyrównana, to w drugiej Lowlandersi dość mocno odskoczyli rywalom i do przerwy prowadzili różnicą 22 punktów. Po przerwie białostoczanie potwierdzili swoje finałowe aspiracje i do końca kontrolowali przebieg meczu, wygrywając pewnie 41 do 20.

Oto co po meczu powiedział wybrany najlepszym polskim zawodnikiem meczu Tommy Kaczocha:

- To był wielki wysiłek wszystkich chłopaków. Jest wiele rzeczy do poprawienia, ale jestem dumny z tego, jak graliśmy razem, jako zespół. Aby pokazać nasz pełny potencjał, musimy grać na pełnych obrotach przez 4 kwarty. Na szczęście mamy taką możliwość w finale. Cieszę się, że mam okazję pokazać, że nie jestem tylko graczem defensywnym. Ja i Brandon zgraliśmy się na treningach, więc wiedzieliśmy, że to tylko kwestia czasu, kiedy będą tego efekty. Ten wynik to wysiłek całego zespołu i nie mogę się już doczekać finału.

Lowlanders Białystok - Tychy Falcons 41:20 (7:6, 21:0, 6:8, 7:6)

Punkty dla Lowlanders zdobyli: Tomasz Zubrycki - 18, Tommy Kaczocha - 18, Piotr Pamulak - 5

Punkty dla Falcons: Jan Szwej - 12, Rashad Still - 6, Dominik Niedziela - 2

Lowlanders Białystok zagrają w XV finale Polish Bowl z Panthers Wrocław, którzy w drugim półfinale bez problemu pokonali Archers Bydgoszcz 56:0

Skrót z meczu na kanale YouTube - link do materiału

Wywiady pomeczowe - link do materiału