Lowlanders Białystok grają o trzeci finał z rzędu

- Ostatni mecz u siebie i mam nadzieję, że nie ostatni w sezonie. Drużyna wie, o co gra i jest pewna swoich umiejętności. Ten mecz to jest być albo nie być w tym sezonie. Chcemy potwierdzić nasze mistrzowskie aspiracje i wierzę, że to zrobimy. Na meczu z Panthers widać było brak kibiców, ale na to wpływu nie mamy. Mam nadzieję, że kibice zobaczą bardzo dobre widowisko i będą zadowoleni z naszej postawy - powiedział Piotr Morko, prezes zarządu.