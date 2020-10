Łomża. Wicemarszałek wśród medalistów

- To nasza sztandarowa drużyna w dyscyplinie zwanej "Królową sportu". W wielu konkurencjach, zwłaszcza w tych młodszych kategoriach wiekowych, ale nie tylko, reprezentują najwyższy krajowy poziom. A dla urzędu marszałkowskiego wspieranie sportu młodzieżowego, zwłaszcza w dyscyplinach olimpijskich, to ważne zadanie. Spotkaliśmy się jednak, by porozmawiać nie tylko o sprawach sportowych, ale także organizacyjnych i promocyjnych: jak samorząd województwa może wesprzeć tak utalentowanych sportowców, a także jak wykorzystać ich sukcesy do promocji regionu - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Andrzejowi Korytkowskiemu towarzyszyła grupa sportowców z medalami na szyjach. Justyna Korytkowska (prywatnie żona prezesa) reprezentowała starszą część klubowej ekipy. Na niedawnych mistrzostwach Polski seniorów na 10 000 metrów wraz z Anną Szyszką i Moniką Nawrat wywalczyła brązowy medal w klasyfikacji zespołowej. Ich klubowi koledzy: Piotr Łobodziński, Przemysław Dąbrowski i Mateusz Niemczyk zakończyli te mistrzostwa z drużynowym złotem.

Obecni byli także na spotkaniu: Martyna Krawczyńska i Paweł Dąbrowski, czyli brązowi medaliści mistrzostw Polski do lat 18 na 1500 metrów i w sztafecie 4x100 m oraz Piotr Dąbrowski i Bartosz Jurak. Stanowili połowę sztafety 4x400 metrów, która znalazła się na czołówkach sportowych mediów, bo na tej samej imprezie pobiła liczący 40 lat klubowy rekord Polski. Startowali z nimi także Igor Duchnowski i Aleksander Zwirkowski. Pierwsza trójka wymienionych to także brązowi medaliści na 4x100 metrów. Wśród rozmówców wicemarszałka Marka Olbrysia był również Dawid Likwiarz, mistrz Polski na 1500 metrów do lat 20.

- Bardzo jestem wdzięczny za to spotkanie i możliwość omówienia zasad ewentualnej współpracy z urzędem marszałkowskim. Dla naszych młodych zawodników to także bardzo ważne, bo czują, że ich wysiłek jest dostrzegany i doceniany. To "walczaki" i mam nadzieję, że dostarczą nam jeszcze wiele powodów do dumy i dreszczy emocji, jakie miałem, gdy w relacjach z imprez mówi się o Łomży, faworytach z Łomży, medalistach z Łomży - powiedział Andrzej Korytkowski.



tekst: Maciej Gryguc

fot. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok, Telewizja Narew