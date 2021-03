Lekkoatletyczne, przełajowe radości i dramaty

Julian Strzałkowski swoje medalowe miejsce na podium Mistrzostw Polski w przełajach wywalczył w 1933 roku w Poznaniu, sięgając po srebro na dystansie 9 kilometrów. Było to udane potwierdzenie jego przynależności w latach 30. do ścisłej krajowej czołówki na średnich i długich dystansach. W tym okresie (w latach: 1931 – 1933) ten znakomity zawodnik Jagiellonii był również 3-krotnym srebrnym medalistą MP w biegu na 1,5 kilometra. Z kolei w Reprezentacji Polski – w 1931 roku w meczu z Węgrami, startował w biegu na 5 kilometrów.









Julian Strzałkowski (Jagiellonia Białystok) zwycięża w biegu na 3 kilometry z przeszkodami w Mistrzostwach Polski w 1933 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Od złotego krążka po pechową kontuzję

Co ciekawe, swoje medale w Mistrzostwach Polski z najcenniejszego kruszcu, Strzałkowski zdobył w zupełnie innych lekkoatletycznych specjalnościach. W 1930 roku sięgnął on bowiem po złoty krążek w konkurencji chodu na dystansie 50 kilometrów. Natomiast trzy lata później okazał się najlepszy w biegu na 3 kilometry z przeszkodami.

Niestety jego wspaniałą lekkoatletyczną karierę przerwała pechowa kontuzja podczas jednego z ogólnopolskich biegów przełajowych w 1936 roku. W ścisku i tłoku na starcie, któryś z rywali przebił mu kolcami – staw skokowy! Leczenie i długotrwała rehabilitacja nie przyniosły pozytywnych skutków.

Był to praktycznie koniec jego startów w lekkoatletycznych zawodach. Jednak Strzałkowski nie poddał się i znalazł swoją nową, sportową pasję. Okazała się nią szermierka. W tej dyscyplinie należał on wiele lat do czołowych zawodników naszego okręgu, nawet jeszcze w okresie powojennym – w latach 50.





Tak wyglądała rywalizacja na tzw. „rowie z wodą” w biegu na 3 kilometry z przeszkodami w MP-1933. Na prowadzeniu – Strzałkowski. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Medalowa sensacja z Supraśla

Tymczasem w 1936 roku sensacyjnie na podium Mistrzostw Polski kobiet w biegu przełajowym na 1,2 kilometra stanęła Zofia Kwasiborska z Supraślanki. Miała ona wówczas zaledwie 18 lat, a mimo to w gronie utytułowanych konkurentek udało się jej wywalczyć brązowy krążek. Potwierdzeniem wielkiego sportowego talentu zawodniczki Supraślanki było zajęcie przez nią 4. miejsca w biegu na 800 metrów w MP-1936 na otwartym stadionie.

Jej ogromne umiejętności szybko dostrzegli lekkoatletyczni działacze z samej stolicy. W efekcie – w 1938 roku Kwasiborska została reprezentantką klubu Syrena Warszawa. W jej barwach, sięgnęła ona po mistrzostwo Warszawy w biegu na 800 metrów, a następnie była 5. w mistrzostwach kraju na tym dystansie. Niestety wybuch II wojny światowej uniemożliwił dalszy rozwój jej wspaniałego, lekkoatletycznego talentu.



Bohaterska kobieta

Zofia Kwasiborska była nie tylko znakomitą zawodniczką, ale okazała się również bohaterką w życiu prywatnym. Otóż, gdy zdecydowała się ona na macierzyństwo, lekarze sugerowali usunięcie ciąży, gdyż stanowiła ona zagrożenie dla jej zdrowia. A jednak Zofia Kwasiborska zdecydowała się dać życie noszonej w swoim łonie – istocie. Urodziła zdrowego syna, ale sama, mając zaledwie 34 lata, wkrótce po porodzie zmarła!





Zofia Kwasiborska jako pierwsza przerywa taśmę w biegu na 800 metrów o mistrzostwo Warszawy w 1938 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

tekst:Jerzy Górko