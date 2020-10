Kolejny sukces tenisistów stołowych UKS Dojlidy Białystok

Niewiele ponad godzinę zajęło tenisistom pokonanie zespołu z Zamościa, który jak na beniaminka spisuje się całkiem nieźle. We wtorkowym starciu gospodarze byli jednak tłem dla tenisistów Dojlid. Białostoczanie pokazali, że w tym sezonie nieprzypadkowo są zaliczani do ligowej czołówki i będą jednym z kandydatów do złotego medalu mistrzostw Polski.

- Cieszę się, że chłopaki byli w tym spotkaniu skoncentrowani i pewni siebie. Jadąc do Zamościa wiedzieliśmy, że będziemy zdecydowanymi faworytami. To się potwierdziło. Rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie. Radość z awansu na pierwsze miejsce w tabeli jest ogromna, ale jeszcze nie otwieramy szampanów. Przed nami kolejne wyzwania - mówi Piotr Anchim, menadżer Dojlid.

W Zamościu marsz po zwycięstwo rozpoczął Wang Zeng Yi, który pokonał Igora Zavadskijego 3:0 (11:5, 11:4, 11:5). Jego młodszy kolega - Yongyin Li również dość łatwo poradził sobie z Pawłem Koziełem, choć rywal uniknął porażki „do zera”, zwyciężając w drugim secie 11:9. Triumf Dojlid przypieczętował natomiast Aleksander Khanin, który pokonał 3:0 Marcina Litwiniuka.

Dojlidy mają w dorobku tyle samo punktów (23.), co lider - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Następny mecz zawodnicy UKS Dojlidy rozegrają w Rzeszowie z miejscową Politechniką. Spotkanie odbędzie się w piątek o godz. 18.

źródło: UKS Dojlidy Białystok

oprac. Władysław Tokarski