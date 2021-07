Kolejne medale podlaskich lekkoatletów

Najpierw złoty krążek w skoku w dal wywalczył Wojciech Tomczyk (Podlasie Białystok), uzyskując zwycięski wynik – 7 m 11 cm w ostatniej kolejce. Także w swojej ostatniej próbie po srebro w pchnięciu kulą sięgnął jego kolega klubowy – Radosław Starak (16 m 97 cm).

Następnie medalowy dublet wywalczyła dwójka naszych oszczepniczek – złoto Gabriela Andrukonis z UKS Czwórka Białystok (48 m 67 cm), brąz Gabriela Butkiewicz z Hańczy Suwałki (43 m 88 cm).

W ostatnim dniu Mistrzostw, brązowy medal zdobył Kornel Rybacki z Hańczy Suwałki w biegu na 110 metrów przez płotki (14.26 sek.), a ukoronowaniem wspaniałej postawy podlaskich lekkoatletów na tegorocznych MP Juniorów (U20) w Lublinie był triumf sztafety 4 x 400 metrów Prefbetu-Sonarol Łomża biegnącej w składzie: Igor Duchnowski, Dawid Likwiarz i Piotr Dąbrowski, Bartosz Jurak (3 min. 16.86 sek.).

Ta konkurencja rozegrana została w trakcie ogromnej, deszczowej ulewy, ale kwartet z Łomży znakomicie poradził sobie z warunkami biegu i ze wszystkimi rywalami. Na finiszu nasza sztafeta wyprzedziła pozostałych rywali po zaciętej walce o 0.14 sekundy.

I jeszcze podsumowująca informacja, że łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych, we wszystkich rodzajach lekkoatletycznej rywalizacji, reprezentanci Okręgu Podlaskiego zdobyli w latach: 1928-2021 już 1783 medali, w tym: 576 złotych, 607 srebrnych, 600 brązowych. Tym samym jest to zdecydowanie najbardziej "medalodajna" dyscyplina w historii podlaskiego sportu!

Jerzy Górko

red.: Małgorzata Sawicka