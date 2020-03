Kierunki rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo

Marszałek otwierając konferencję podkreślił, że spotykając się w gronie specjalistów należy poważnie zastanowić się nad zbudowaniem w Podlaskiem produktów turystycznych, które w pełni wykorzystałyby przyrodnicze i kulturowe - skarby naszego regionu - .

- Bardzo ważna jest też turystyka wiejska w powiązaniu z nowymi ogólnymi trendami w turystyce. Mamy jako region olbrzymie bogactwo i naturalne i kulturowe, które z poszanowaniem jego wartości trzeba przekuć w sukces turystyczny i gospodarczy Podlaskiego – ocenił Stanisław Derehajło.

Konferencję w PMKL w Wasilkowie, w Dworze z Bobry Wielkiej, zorganizował Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Województwa Podlaskiego wraz z Podlaską Regionalną Edukacji, Sportu i Turystyki. Celem spotkania była wymiana poglądów na temat trendów w turystyce w perspektywie najbliższych lat, określenie kierunków rozwoju turystyki oraz dyskusja o roli produktu lokalnego na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo. Spotkanie było polem debaty i poszukiwań metod doskonalenia oferty turystycznej na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.

Dr Bożena Nienałtowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Województwa Podlaskiego i jednocześnie prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, podczas wykładu „Dobre praktyki w promocji turystyki wiejskiej” podkreślała specyfikę produktu turystycznego, szczególnie produktu oferowanego na terenach wiejskich, co wymaga współdziałania społeczności lokalnej. - Gospodarstwa agroturystyczne oferujące produkty przeciętne, powtarzalne nie mogą liczyć na spektakularny sukces rynkowy. Nie ulega zatem wątpliwości, że tereny wiejskie oraz funkcjonujące na tych obszarach gospodarstwa, szczególnie agroturystyczne, powinny zmierzać do podnoszenia swojej konkurencyjności i zdolności do innowacji produktowych. Przejawem tego procesu powinno być systematycznie zróżnicowanie oferty turystycznej poszczególnych gospodarstw oraz konkretnego obszaru, która w największym stopniu spełniałaby oczekiwania klientów – powiedziała Nienałtowska.

Dyrektor dodała, że współczesny rynek turystyczny jest systematycznie wzbogacany o nowe, ciekawe produkty, które również rozwijają się na obszarach wiejskich.

W dyskusji udział wzięli reprezentanci podlaskich samorządów, naukowcy zajmujący się problemami rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo i kulturowo cennych, szefowie parków narodowych i krajobrazowych oraz instytucji ochrony dziedzictwa, którzy zgodnie stwierdzili, iż województwo podlaskie ze względu na bogactwo walorów przyrodniczych i kulturowych, stanowi doskonały grunt pod budowę produktów turystycznych, a zróżnicowana oferta, a zwłaszcza sieciowe produkty mogą stanowić potencjał konkurencyjny podlaskiej wsi.





Małgorzata Półtorak