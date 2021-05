Karol Zielenkiewicz z Sokółki Mistrzem Polski Juniorów 2021!

Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach bilardowych - 8bil, 9bil, 10bil oraz 14.1 z podziałem na dwie kategorie wiekowe - juniorzy młodsi i starsi. Prawo udziału w mistrzostwach otrzymała najlepsza 32-ka wśród młodszych i 16-ka wśród starszych, wyłoniona w turniejach Grand Prix Polski 2020.

Wśród zakwalifikowanych znalazło się trzech zawodników LP Metel-Metal Fach Pool Bilard Sokółka - Karol Zielenkiewicz i Tomasz Górski juniorzy młodsi, Szymon Miroń rywalizował w kategorii juniorów starszych. Świetny występ odnotował Karol Zielenkiewicz zdobywając złoty medal i tytuł Mistrz Polski w 14.1 (najtrudniejsza i najbardziej rozwojowa odmiana). Jednak łatwo nie było, początek Mistrzostw był trudny dla Karola. Młody sokółczanin, który wymieniany był jako jeden z kandydatów do złota, dwukrotnie przegrywał w ćwierćfinałach w 8 i 9 bil. Pokazał jednak, że zgodnie ze słowami Św. Augustyna „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą", trzeba walczyć do końca i ostatni dzień mistrzostw należał do niego.

Dobrze oceniono występ jednego z najmłodszych uczestników mistrzostw Tomaszka Górskiego, który rywalizował tylko w dwóch turniejach zajmując dziewiąte miejsce w 10bil i 17te w 9bil. Ma czego żałować najbardziej doświadczony z naszych juniorów Szymon Miroń zaliczany do grona faworytów (2 w rankingu Polski Juniorów Starszych 2020), który zaprezentował piękną techniczną grę mimo to czegoś zabrakło i trzykrotnie ulegał w walce o ćwierćfinał zajmując 3 x 7 miejsce w 8 bil, 9 bil i 10 bil.

Karolowi Zielenkiewiczowi będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów, odbędą się one 01- 08 sierpnia br. w Słowenii.

źródło i fot.: Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel