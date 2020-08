Jagiellonia ze wsparciem Województwa Podlaskiego

- Jagiellonia to duma nie tylko miasta, ale i całego województwa. To jest 100-letnia historia i możemy być dumni z jej osiągnięć, jak i fantastycznych kibiców - podkreślał marszałek Artur Kosicki. – Serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że jest to początek długiej współpracy – dodał.

Pieniądze mają zostać przeznaczone nie tylko na działalność pierwszej drużyny, ale także na rozwój drużyn młodzieżowych, w tym rozgrywającej swoje mecze w Centralnej Lidze Juniorów oraz rezerw grających na poziomie III ligi. Jagiellonia ma pod swoim skrzydłami ponad 300 juniorów prowadzonych przez 40 trenerów.

- Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Jak widać prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Cieszę się, że w tych trudnych czasach pandemii udało się wygospodarować takie środki – mówiła Agnieszka Syczewska, Wiceprezes Zarządu Jagiellonii Białystok.

Jak zaznaczył marszałek Artur Kosicki planowana jest kolejna dotacja na początku przyszłego roku.

W ramach współpracy logo Województwa Podlaskiego będzie umieszczone zarówno na strojach piłkarzy (na rękawkach), jak i na banerach wyświetlanych prezentowanych podczas meczów na Stadionie Miejskim.

Środki pochodzą z budżetu województwa podlaskiego, w ramach konkursu „szkolenie oraz współzawodnictwo sportowe w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej”.

W spotkaniu uczestniczyli także Cezary Kulesza, Prezes Zarządu Jagiellonii Białystok oraz Wojciech Strzałkowski, Prezes Rady Nadzorczej.

***

Jagiellonia Białystok to największy klub sportowy w Województwie Podlaskim. Trybuny podczas meczów na Stadionie Miejskim w Białymstoku wypełniane są tysiącami kibiców. Ostatnie lata to pasmo największych sukcesów w historii „Dumy Podlasia” – zwycięstwo w Pucharze Polski (2010/2011), finał Pucharu Polski (2018/2019), dwa wicemistrzostwa kraju (2016/2017, 2017/2018) oraz trzecie miejsce w Ekstraklasie (2014/2015).

Aktualnie prezesem klubu jest Cezary Kulesza, były piłkarz Jagiellonii, ale także działacz i członek zarządu PZPN. Od lipca 2020 roku trenerem zespołu jest Bogdan Zając, również były piłkarz takich klubów jak m.in. Wisła Kraków czy Zagłębie Lubin. Od 2010 do 2019 roku pełnił funkcję Adama Nawałki, który na Euro 2016 jako selekcjoner reprezentacji Polski osiągnął znakomity sukces, w postaci dotarcia do ćwierćfinału.

Bartłomiej Modzelewski

Fot.: Małgorzata Sawicka