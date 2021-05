Jagiellonia wygrywa na zakończenie sezonu

Spotkanie 30 kolejki było pierwszym od wielu miesięcy, na którym mogli być kibice. Z tej możliwości skorzystało ponad 4,5 tys. osób i chyba nikt nie mógł wychodzić ze stadionu zawiedziony.

Zespół z Białegostoku pomimo tego, że nie walczył już o żadne cele, to swoją dobrą grą w ostatnim meczu sprawił, że to Śląsk Wrocław, a nie Lechia Gdańsk dostanie szansę na grę w europejskich pucharach. W największym stopniu przyczynili się do tego strzelcy goli dla Jagiellonii w tym meczu – Jakov Puljić oraz Tomáš Přikryl. Kontaktowego gola dla gości z Gdańska zdobył Karol Fila.

Jagiellonia Białystok 2-1 Lechia Gdańsk



Jakov Puljić 9 (k), Tomáš Přikryl 78 - Karol Fila 61

Jagiellonia: Xavier Dziekoński - Tomáš Přikryl, Bogdan Țîru (46, Bartosz Kwiecień), Błażej Augustyn (75, Ariel Borysiuk), Bojan Nastić - Jakub Orpik (61, Jesús Imaz), Martin Pospíšil, Konrad Wrzesiński (46, Maciej Makuszewski), Przemysław Mystkowski, Bartosz Bida - Jakov Puljić (72, Fedor Černych).

tekst i fot.: Kamil Timoszuk