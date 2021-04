Jagiellonia BIałystok zdobywa punkt

Zespół Jagiellonii Białystok po pechowym remisie z Wisłą Płock, chciał jak najszybciej o tym zapomnieć dzięki zwycięstwu nad kolejnym rywalem. W dużej mierze dlatego piłkarze z Białegostoku od pierwszych minut starcia ze Stalą Mielec rzucili się na rywala. W wyniku tego już w 12 minucie prowadzili dwoma bramkami. Gole strzelili Bogdan Tiru i Tomas Prikryl. Nikt się nie spodziewał tego, że historia z Płocka powtórzy się tak szybko.

Bramki zdobyte przez Jonathana de Amo w 18 minucie oraz Macieja Domańskiego z rzutu karnego w 68 minucie doprowadziły do wyrównania. Jagiellonia tego wieczora zadała jeszcze jeden cios, kiedy to w 85 minucie Tomas Prikryl zdobył swojego drugiego gola. Radość gospodarzy nie trwała jednak zbyt długo. Ponownie na kilka chwil przed zakończeniem spotkania do remisu doprowadził Mateusz Mak ustanawiając końcowy wynik na 3:3.



Jagiellonia Białystok 3:3 Stal Mielec

Bramki: Bogdan Țîru 3, 85, Tomáš Přikryl 12 - Jonathan de Amo 18, Maciej Domański 68 (k), Mateusz Mak 90

Jagiellonia: Xavier Dziekoński - Kris Twardek (46, Bartosz Bida), Bogdan Țîru, Błażej Augustyn, Godfrey Stephen - Maciej Makuszewski (63, Konrad Wrzesiński), Bartosz Kwiecień (63, Jakov Puljić), Taras Romanczuk, Martin Pospíšil, Tomáš Přikryl - Jesús Imaz

tekst i fot.: Kamil Timoszuk