Jagiellonia Białystok remisuje z Rakowem Częstochowa

Przed spotkaniem w Białymstoku, goście z Częstochowy mieli jeszcze matematyczne szanse na walkę o mistrzowski tytuł. Aby pozostać w wyścigu o to trofeum musieli oni zwyciężyć na stadionie przy ulicy Słonecznej.

Jagiellonia Białystok tego zadania nie zamierzała gościom ułatwiać. Pomimo nie bycia faworytem tego starcia, podopieczni Rafała Grzyba mieli swoje szanse na zdobycie bramki. Żadnemu z zawodników jednak ta sztuka się nie udała. Z bardzo dobrej strony za to pokazali się natomiast dwaj bramkarze. Pavels Steinbors po dobrym początku meczu i wybronieniu kilku trudnych sytuacji uległ kontuzji. Zastępujący go młody Xavier Dziekoński wywiązał się z roli zmiennika bardzo dobrze. Szczególnie w ostatnich fragmentach spotkani, kiedy to wybronił dwie decydujące piłki w trudnych sytuacjach.

Jagiellonia Białystok remisując ten mecz definitywnie pozbawiła Raków Częstochowa szans na sięgnięcie po mistrzostwo kosztem Legii Warszawa.

Jagiellonia Białystok 0-0 Raków Częstochowa

Jagiellonia: Pāvels Šteinbors (40, Xavier Dziekoński) - Tomáš Přikryl, Błażej Augustyn, Myrosław Mazur, Bartłomiej Wdowik - Konrad Wrzesiński (64, Martin Pospíšil), Bartosz Kwiecień, Taras Romanczuk, Przemysław Mystkowski (64, Jakov Puljić), Bartosz Bida (63, Godfrey Stephen) - Jesús Imaz

tekst i fot.: Kamil Timoszuk