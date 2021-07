Jagiellonia Białystok i MKS Ślepsk Malow Suwałki z milionowym wsparciem od zarządu województwa

- Jagiellonia Białystok i Ślepsk Malow Suwałki to marki znane w całej Polsce. To nasze dwie najlepsze drużyny, które śmiało mogę nazwać wizytówkami regionu. Wspieranie ich to nasz obowiązek i jako Zarząd Województwa Podlaskiego robimy to z wielką satysfakcją – zapewniał marszałek Artur Kosicki.