Hitowy styczeń UKS Dojlidy

Białostoczanie zainaugurują kolejną część sezonu w piątek, 8 stycznia. Dwa dni później rywalem Wandżiego i spółki będzie w Bydgoszczy miejscowa Zooleszcz Gwiazda, natomiast w kolejny weekend (15-17.01) Dojlidy zmierzą się z Dartom Bogorią Grodzisk Mazowiecki (na wyjeździe) oraz Dekorglassem Działdowo (u siebie). Zatem pierwszy miesiąc nowego roku zapowiada się bardzo ciekawie.

Z gdańskimi akademikami - na ich terenie - białostoczanie spotkają się na zakończenie drugiej rundy rozgrywek Lotto Superligi - 19 marca 2021 roku. Dojlidy przystąpią do tego spotkania z chęcią zrewanżowania się za październikową porażkę z tym rywalem 1:3.

Przypomnijmy, że Dojlidy Białystok zakończyły pierwszą część sezonu na wysokim, trzecim miejscu z dorobkiem 29. punktów. Podlasianie odnieśli dziesięć zwycięstw i ponieśli zaledwie dwie porażki. Liderem rozgrywek jest Bogoria, która zgromadziła na swoim koncie trzy oczka więcej. Tuż za plecami zespołu z Grodziska Mazowieckiego plasuje się Dekorglass Działdowo.

- Jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć w tej fazie sezonu. Należymy do drużyn, które stoczą walkę o medale - twierdzi Anchim. - Zdajemy sobie sprawę, co musimy poprawić. Liczymy na lepszą formę Yongyin'a Li. Chińczyk na początku sezonu grał fantastycznie, natomiast w końcówce miał słabszy okres. Podyktowane to było tym, że tęsknił za domem, bardzo przeżywał sytuację związaną z koronawirusem. Wierzę, że po powrocie do Polski znów pokaże na co go stać.