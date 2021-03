Historyczne mistrzowskie tytuły motocyklistów Cresovii Białystok

Znakomite pasmo sukcesów białostockich motocyklistów zaczęło się w 1970 roku, gdy 3. miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Polski wywalczył Zbigniew Chomko. Już dwa lata później ten sam zawodnik sięgnął po pierwszy w historii naszego regionu tytuł mistrza kraju w wyścigach motocyklowych. Przy czym triumfował on aż w dwóch klasach – do 175 ccm oraz do 250 ccm.

W jego ślady udanie poszedł inny zawodnik Cresovii – Lech Bargieł. On z kolei okazał się najlepszy w Polsce w klasie do 175 ccm aż 4 razy z rzędu, w latach: 1973 – 1976. Do tego doszły jeszcze lokaty na podium w innych klasach – Henryka Nowika i Andrzeja Praczukowskiego. Nic więc dziwnego, iż zespół Cresovii Białystok wręcz seryjnie zajmował w tamtych czasach – 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w wyścigach motocyklowych.

Start do jednego z wyścigów motocyklowych rozgrywanych w Białymstoku. Fot. Facebook-Białostockie Reminiscencje.

Zwycięstwo z kontuzjowanym obojczykiem

Sukcesy motocyklistów Cresovii przysporzyły im ogromnej popularności wśród białostockich kibiców. Szczególną sympatią darzyli oni Zbigniewa Chomko, który imponował swoim walecznym i widowiskowym stylem jazdy. A był on niesamowitym „sportowym twardzielem”.

Przykładem takiej jego postawy okazałą się sytuacja, gdy na jednym z treningów przed wyścigiem rozgrywanym w Ostródzie doznał on kontuzji obojczyka i musiał udać się do miejscowego szpitala. Dyżurny lekarz zaordynował wzięcie uszkodzonej kończyny w gips i łóżko, aby zawodnik w spokoju doszedł do sił. Tymczasem białostoczanin na własne żądanie wypisał się ze szpitala, „domowym” sposobem usztywnił kontuzjowaną rękę, zataił całe zdarzenie przed sędziami i… wygrał wyścig.

Z kolei innym razem, w trakcie wyścigu w Gliwicach, w motocyklu Zbigniewa Chomko przestały w ogóle działać hamulce. W efekcie zaczął on najeżdżać na krawężniki przy chodnikach, aby w taki nietypowy sposób wytracić szybkość. Taką kuriozalną jazdą pan Zbigniew na tyle zdezorientował swoich rywali, że bali się oni w ogóle go wyprzedzać! Linię mety białostoczanin minął więc jako pierwszy, ale swoją jazdę musiał zakończyć kontrolowaną wywrotką.

Zbigniew Chomko w barwach Cresovii Białystok odniósł wiele wspaniałych sukcesów w wyścigach motocyklowych. Fot. Facebook-Białostockie Reminiscencje.

Wszystko było w zgodzie z zasadami sportowej rywalizacji

Ponieważ konkurenci z innych polskich klubów często widzieli na trasach wyścigów plecy białostockich motocyklistów, sądzili, że ich sukcesy biorą się ze stosowania jakiegoś sprzecznego z regulaminem paliwa.

Pewnego więc razu w Poznaniu, po zakończeniu wyścigu, specjalna komisja tamtejszej Politechniki – w której aż roiło się od profesorskich tytułów – zastawiła w ich przekonaniu, pułapkę na zawodników Cresovii, niespodziewanie testując używaną przez nich benzynę w specjalnym urządzeniu o nazwie spektrograf widmowy. Och jak „zrzedły miny” poznaniakom, gdy okazało się, że wszystko jest w zgodzie z zasadami sportowej rywalizacji.

Skan z artykułu w „Gazecie Białostockiej” informującego o tym, iż wyścigi motocyklowe, które odbyły się 28 lipca 1974 roku w Białymstoku oglądało aż 20 tysięcy widzów.

