Historyczne mecze Warmii Grajewo

Mistrzowski tytuł dla Warmii w 1935 roku okazał się sporym zaskoczeniem. Faworytem okręgowych zmagań był bowiem WKS (Wojskowy Klub Sportowy) Grodno, który od 1931 do 1934 roku, 4-krotnie z rzędu zwyciężał w rywalizacji w Okręgu Białostockim. Wydawało się, że tak stanie się również w edycji 1935, gdyż wojskowa drużyna z Grodna pewnie zajęła 1. miejsce w swojej grupie terytorialnej i ze spokojem oczekiwała konfrontacji w finałowym dwumeczu o Mistrzostwo Okręgu Białostockiego na sezon 1935 z Warmią.

Pokonali 5:1 Jagiellonię

Jednak grajewianie prezentowali wówczas bardzo dobrą formę i nie zamierzali tak łatwo oddawać pola swoim grodzieńskich rywalom. O ich znakomitej sportowej dyspozycji świadczył fakt, że w drodze do okręgowego finału, wyraźnie udowodnili swoją wyższość nad Jagiellonią Białystok, którą u siebie pokonali aż 5:1.

Finałowe starcie rozpoczęło się od meczu, którego gospodarzem była Warmia. Zainteresowanie nim było spore, wszak do Grajewa przyjeżdżał utytułowany zespół grodzieńskich wojskowych. Nic więc dziwnego, że miejscowi kibice wypełnili po brzegi niewielki, kameralny stadion Warmii, a nawet wdrapali się na wszystkie okoliczne drzewa. Musieli oni mocno trzymać się gałęzi, gdyż emocji w tym spotkaniu było sporo.

Piłkarze gospodarzy sprawili bowiem dużą niespodziankę i pokonali minimalnie faworyzowanych grodnian 2:1. Gole dla Warmii zdobyli – w 43. min. Lisowski oraz 66. min. Terlecki. Honorowe trafienie dla gości uzyskał w 70. min. z rzutu karnego Worakowski.

Piłkarze Warmii Grajewo – w pasiastych koszulkach, po rozegraniu w 1935 roku towarzyskiego spotkania z niemieckim zespołem z Ełku. Fot. ze zbiorów Marii i Andrzeja Terleckich.

Sensacja w Grodnie

Jeszcze większa sensacja miała miejsce w rewanżowym meczu. Mimo wręcz falowych ataków piłkarzy WKS, długi czas utrzymywał się korzystny dla grajewian bezbramkowy wynik. Aż wreszcie w 81. minucie padł gol, ale dla Warmii! Jego autorem był Kudaszewicz, który celnym strzałem zakończył kontratak gości.

Do końca gry już nic się nie zmieniło i nieoczekiwane zwycięstwo 1:0 w grodzieńskiej, „sportowej jaskini lwa” przypieczętowało zdobycie tytułu Mistrza Okręgu Białostockiego na rok 1935 przez drużynę Warmii Grajewo. Autorami tego historycznego sukcesu byli: bramkarz – Bolesław Prejs; obrońcy – Stanisław Dębiński, Rudolf Neuman; pomocnicy – Stanisław Kudaszewicz, Józef Zyskowski, Tadeusz Pogroszewski, Bieruk; napastnicy – Edward Skalimowski, Witold Terlecki, Henryk Lisowski, Wysocki, Bronisław Neuman.

Edward Skalimowski był jednym z najlepszych piłkarzy w historii Warmii Grajewo. Fot. ze zbiorów Marii i Andrzeja Terleckich.

Po zwycięstwie w okręgowej rywalizacji, Warmia wystąpiła jeszcze w eliminacjach o awans do piłkarskiej Ekstraklasy. Było to możliwe dlatego, gdyż w okresie przedwojennym nie prowadzono rozgrywek ani II, ani III ligi i w efekcie – o wejście do Ekstraklasy, grali od razu mistrzowie poszczególnych okręgów.

No niestety, w tej konfrontacji, Warmia trafiła na renomowany zespół WKS Śmigły Wilno, z którym dwukrotnie przegrała po 0:5 (u siebie i na wyjeździe). Była to jednak tylko przysłowiowa „łyżeczka dziegciu w sportowej beczce miodu”, gdyż jeszcze długo piłkarscy kibice w Grajewie pamiętali o sensacyjnym triumfie ich ulubieńców w Mistrzostwach Okręgu Białostockiego w 1935 roku.

Jerzy Górko

red.: Cezary Rutkowski