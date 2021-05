Gwiazdy Jagiellonii z wizytą u marszałka

Allstars Jagiellonia to drużyna tworzona przez piłkarzy, którzy zapisali się na kartach historii białostockiego klubu. Przekazana koszulka, zaprojektowana specjalnie dla marszałka, to podziękowanie za dotychczasową współpracę i wsparcie.

- Jagiellonia to duma nie tylko miasta, ale i całego województwa. Jesteśmy pełni uznania dla jej 100-letniej historii, osiągnięć i fantastycznych kibiców - podkreślał marszałek Artur Kosicki.

Robert Speichler to wieloletni piłkarz Jagiellonii. Z kolei Mariusz Lisowski to legendarna postać tego klubu - był jego zawodnikiem, gdy po raz pierwszy w historii grał on w obecności 30 tys. kibiców w latach: 1987-1988 w Ekstraklasie.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Mateusz Duchnowski