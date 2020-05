Gra terenowa w Wigierskim Parku Narodowym

Zawody są dwudniowe i odbędą się w weekend 6-7 czerwca. Jest to propozycja skierowana do wszystkich osób, które utworzą drużyny i zgłoszą się do udziału w grze. Zespół od 3 do 7 uczestników mogą tworzyć całe rodziny lub grupy znajomych, przy czym w każdym musi być minimum jedna osoba pełnoletnia. Każda drużyna indywidualnie pokonuje ok. 5-kilometrową trasę (ścieżka Las + Suchary) w wybranym przez siebie czasie w sobotę lub niedzielę. W wyznaczonych miejscach będzie się znajdowało 9 tabliczek z pytaniami, na które grupa musi odpowiedzieć. Po przejściu trasy należy udać się do Muzeum Wigier w Starym Folwarku, gdzie znajduje się ostatnie pytanie.

Za przejście trasy i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zespoły otrzymają komplet gadżetów. Drużyny chcące dodatkowo skorzystać ze zwiedzania Muzeum Wigier, po wcześniejszym wykupieniu biletu, będą uczestniczyły w losowaniu nagród głównych. Muzeum czynne jest do 17.00, dlatego grupa musi przybyć tam do 16.00.

Zapisywać się można telefonicznie pod nr tel. 87 563 01 52 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

Zasady bezpieczeństwa podczas gry

W związku z wciąż panującą epidemią Covid-19, organizatorzy proszą uczestników gry o zachowanie ostrożności. Zalecają unikanie dotykania infrastruktury w terenie, zachowywanie 2-metrowych odległości, dezynfekowanie rąk i - w razie potrzeby - założenie maseczki ochronnej.



Link do szczegółów gry na stronie WPN.



źródło: Wigierski Park Narodowy

oprac. i fot. Anna Augustynowicz