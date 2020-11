Emocjonujący weekend siatkarzy UKS Centrum Augustów

Bardzo pracowity i trudny weekend czeka siatkarzy UKS Centrum Augustów. W sobotę zmierzą się oni z niepokonaną w tym sezonie Legią Warszawa. Stołeczna drużyna jest bardzo mocna w tym roku. Większość swoich meczów wygrała w stosunku 3:0, a jej głównym celem na ten sezon jest awans do TAURON 1. Ligi mężczyzn. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.

Z kolei w niedzielę o 17:00, drużyna z Augustowa podejmować będzie beniaminka rozgrywek - KS Camper Wyszków. Zespół który bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. Jest to drużyna, która odbudowuje się, chcąc nawiązać do lat swojej świetności. Kiedy kilka lat temu UKS Centrum Augustów stawiał pierwsze kroki w 2. Lidze, Camper awansował do ligi wyższej. W niej natomiast radził sobie znakomicie, celując nawet w awans do PlusLigi. Problemy finansowe spowodowały jednak, że na kilka lat zniknął z ogólnopolskich parkietów, by wrócić na nie w tym sezonie.

Oba spotkania odbędą się bez udziału publiczności. Z obu jednak zostanie przeprowadzona relacja na żywo na naszej stronie Facebookowej i kanale YouTube.

oprac.: Kamil Timoszuk

fot.: Miłosz Kozakiewicz / Facebook UKS Centrum Augustów