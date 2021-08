Dwóch zawodników z Podlaskiego na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio

Podlaskie będzie reprezentować dwójka sportowców, na co dzień trenujących w Podlaskim Stowarzyszeniu Sportowym Osób Niepełnosprawnych (PSSON) „Start” w Białymstoku - Joanna Mendak (pływanie) i Rafał Czuper (tenis stołowy). Joanna Mendak, dodatkowo będzie pełniła zaszczytną funkcję chorążego Paraolimpijskiej Reprezentacji Polski. Wylot ekipy do Tokio, nastąpi we wtorek tj. 17.08.2021r.

Prowadzenie sekcji sportowych sportu paraolimpijskiego w naszym regionie jest dofinansowane ze środków publicznych, w tym ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na rzecz zawodników z niepełnosprawnościami, należących do Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start”.



źródło: PSSON „Start” Białystok

oprac.: Cezary Rutkowski