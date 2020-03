Dwie podlaskie drużyny w półfinałach Drużynowych Mistrzostw Polski w badmintonie

Na "dzień dobry" Hubalczycy pokonali 6:1 jeszcze aktualnego mistrza Polski ABRM Warszawę i już było wiadomo, że zajmą co najmniej drugie miejsce. O pierwszym miejscu zadecydowały derby Podlasia. Więcej szczęścia i ciut lepszym zespołem okazali się zawodnicy z Suwałk wygrywając 5:2.

- Cel, a był nim awans do finału z pierwszego miejsca, osiągnęliśmy. Teraz złożymy ofertę w konkursie na organizację 47. Finału Drużynowych Mistrzostw Polski i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ten finał wygrać, bez względu na to kto będzie jego gospodarzem – powiedział po turnieju V rundy w Suwałkach Jerzy Szleszyński, prezes SKB Litpol-Malow.

Pary półfinałowe tworzą ostatecznie SKB Litpol-Malow - KU AZS UM Łódź oraz Hubal Białystok – ABRM Warszawa.

- W meczu z ekipą z Łodzi my będziemy faworytami i każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo będzie niespodzianką. W drugiej parze zapowiada się bój na przysłowiowe „noże” i każdy wynik jest tu możliwy – kontynuował prezes Szleszyński.

Przyszły Mistrz Polski będzie miał okazję wystąpić w finale Klubowych Mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 19-23 czerwca w Białymstoku (Hubal Białystok wystąpi w nich jako gospodarz imprezy).

Wyniki V rundy:

Suwałki:

SKB Litpol-Malow - AZS AGH Kraków 7 : 0

SKB Litpol-Malow - ABRM Warszawa 5 : 2

ABRM Warszawa - AZS AGH Kraków 5 : 2

ABRM Warszawa - UKS Hubal Białystok 1 : 6

UKS Hubal Białystok - AZS AGH Kraków 7 : 0

SKB Litpol-Malow - UKS Hubal Białystok 5 : 2



Tabela po rundzie zasadniczej:

SKB LITPOL-MALOW Suwałki - 38 pkt. UKS Hubal Białystok - 35 ABRM Warszawa - 33 KU AZS UM Łódź - 28 CT Arena HAWEL Academy - 25 OSSM-SMS Białystok - 25 UKS Aktywna Piątka Przemyśl - 21 AZS AGH Kraków - 16 UKS Plesbad Pszczyna - 12 Sportowa Politechnika Gdańsk - 11 UKS Unia Bieruń - 11 BENINCA UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle - 10 KS Chojnik Jelenia Góra - 5 MKS Stal Nowa Dęba - 3



Źródło: Lech Szargiej (Hubal Białystok) / oprac. Marcin Nawrocki

Fot. Hubal Białystok