Drużynowe medale Prefbetu-Sonarol z Łomży

Wyniki rywalizacji drużynowej ustalano na podstawie sumy indywidualnych czasów trzech najlepszych zawodniczek i zawodników danego klubu. Wśród kobiet, po zsumowaniu rezultatów z biegu indywidualnego, złoty medal zdobyła drużyna Prefbetu-Sonarol z Łomży z łącznym czasem – 1 godz. 45 min 34.00 sek. Na ten sukces złożyły się wyniki uzyskane przez – Iwonę Bernardelli (4. indywidualnie – 33 min 27.41 sek.), Sandrę Michalak (16. indywidualnie – 35. min 07.56 sek.) i Annę Szyszka (28. indywidualnie – 36 min 59.03 sek.).



Wśród mężczyzn, drużyna Prefbetu-Sonarol z Łomży wywalczyła w klasyfikacji drużynowej srebrny medal z łącznym czasem – 1 godz. 31 min 46.10 sek. Na ten rezultat złożyły się wyniki osiągnięte przez – Przemysława Dąbrowskiego (10. indywidualnie – 30 min 19.25 sek.), Piotra Łobodzińskiego (14. indywidualnie – 30 min 36.00 sek.) i Jakuba Nowaka (16. indywidualnie – 30 min 50.85 sek.).

160 medali łącznie

Tym samym liczba medali uzyskana przez reprezentantów klubu Prefbet-Sonarol z Łomży we wszystkich kategoriach wiekowych w lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski wzrosła do 160, w tym – 38 złotych, 59 srebrnych i 63 brązowe (do tego bilansu wliczone są osiągnięcia, gdy ten klub nosił w poprzednich latach nazwę: Prefbet Śniadowo Łomża).



Oprócz zawodników z Łomży, z naszego regionu startowała jeszcze w niedzielnych Mistrzostwach Polski w biegu na 10 km Anna Gosk-Bańkowska z Podlasia Białystok. Zajęła ona 5. miejsce z wynikiem – 33 min 39.17 sek.





Jerzy Górko

red.: Anna Augustynowicz

fot.: Facebook/Sandra Michalak