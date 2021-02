Dojlidy zdobyły Bydgoszcz w drugiej rundzie Lotto Superligi!

Do zwycięstwa w Bydgoszczy Dojlidy poprowadził Aleksander Khanin. Białorusin po transferze do Białegostoku znów imponuje formą. W spotkaniu z Gwiazdą odniósł kolejne dwa zwycięstwa, pokonując Patryka Jendrzejewskiego 3:2 i Wiaczesława Burowa 2:1.

Tym drugim triumfem Khanin przypieczętował komplet punktów dla Dojlid, choć początek całego meczu należał do gospodarzy. Zooleszcz bardzo szybko objęła prowadzenie 1:0 za sprawą Burowa, który bez większych problemów pokonał Piotra Michalskiego.

Potem jednak do głosu doszli białostoczanie. Show skradł Khanin, ale swoją cegiełkę do sukcesu dołożył też Wang Zeng Yi. Grający trener Dojlid ograł Artura Grelę 3:0.

- Co istotne, Wandżi grał z kontuzją pleców, która odnowiła mu się w meczu z Sokołowem Jarosław. Nie był do końca sobą. Grał bardzo asekuracyjnie, ale to wystarczyło na Grelę - mówi menadżer Dojlid, Piotr Anchim. - Cieszymy się ze zwycięstwa nad Gwiazdą i z niecierpliwością czekamy na trzy ostatnie spotkania przed startem rundy play-off.