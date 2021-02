Dojlidy wracają bez punktów

Zawodniczkom Dojlid nie udało się powtórzyć wyniku z pojedynku w pierwszej rundzie, w którym to one były górą 3:1. Wówczas bohaterką spotkania była Daria Kisiel. Białorusinka w Toruniu ponownie okazała się najmocniejszym punktem białostockiej ekipy, jednak to nie wystarczyło do zainkasowania choćby punktu.

W pierwszym starciu Zuzanna Borek nie podjęła równorzędnej walki z Tatianą Kukulkovą (0:3). Za chwilę stan rywalizacji wyrównała Kisiel, która pokonała Emilię Maruszak 3:0. Jak się później okazało, był to honorowy triumf dla Dojlid w tym spotkaniu. Michalina Górska musiała uznać wyższość Zuzanny Błażejewicz, natomiast Kisiel - po dzielnej walce - uległa Kukulkovej 1:3.

Porażka spowodowała, że Asterm Dojlidy nie utrzymały miejsca w pierwszej „6” tabeli ekstraklasy. Zespół z dorobkiem 13. punktów plasuje się na ósmej pozycji, ale ma czteropunktową przewagę nad strefą spadkową. Teraz rywalkami naszych zawodniczek będą tenisistki MUKS Start Spalona Mleczarnia Nadarzyn.

źródło: UKS Dojlidy Białystok

oprac. Marcin Nawrocki

red.: Edyta Chodakowska-Kieżel