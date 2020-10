Dojlidy pokonują kolejnego rywala

Białostoccy tenisiści z łatwością odprawili kolejnego rywala, nie pozostawiając złudzeń, który zespół był lepszy. Tym razem o sile Wandżiego i spółki przekonali się zawodnicy Gwiazdy. Dzięki pokonaniu bydgoskiej ekipy Dojlidy awansowały na trzecie miejsce w tabeli. Do liderującej Bogorii Grodzisk Mazowiecki tracą tylko dwa punkty.

Bohaterem poniedziałkowego starcia okazał się Wang Zeng Yi, który odniósł dwa zwycięstwa. W pierwszym pojedynku uporał się bez straty seta z Patrykiem Jędrzejewskim, a następnie pokonał lidera przyjezdnych Asukę Machiego 2:1. Dla Wandżiego były to ósme i dziewiąte indywidualne zwycięstwa w tym sezonie.

– Zespół z Bydgoszczy z Asuką Machim w składzie jest bardzo groźny. Nasza drużyna jest jednak bardzo zmobilizowana. Przygotowaliśmy się dobrze do poniedziałkowego spotkania i wygraliśmy. Mieliśmy trochę szczęścia, szczególnie ja i Li – powiedział Wang Zeng Yi.

Rywalem Yongyin Li był Wiachesław Burow. Chińczyk w barwach Dojlid dobrze rozpoczął to spotkanie, zwyciężając w pierwszym secie 12:10. Kolejna odsłona należała jednak do Burowa (11:8). Na szczęście to wszystko na co było stać rosyjskiego zawodnika Gwiazdy. W trzeciej i czwartej partii górą był Li, który triumfował do 5 i 9.

Honorowe „oczko” dla bydgoszczan zdobył Machi, który pokonał Aleksandra Khanina 3:1.

Kolejny bój o ligowe punkty drużyna Dojlid stoczy już w najbliższy piątek (23.10) o godzinei 18 w Rzeszowe. Przeciwnikiem będzie Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszów.

Dojlidy Białystok – Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 3:1.

Wang Zeng Yi – Patryk Jendrzejewski 3:0 (11:7, 12:120, 11:7)

Aleksander Khanin – Asuka Machi 1:3 (9:11, 6:11, 11:9, 7:11)

Yongyin Li – Wiaczesław Burow 3:1 (12:10, 8:11, 11:5, 11:9)

Wang Zeng Yi – Asuka Machi 2:1 (11:5, 3:11, 12:10)

oprac.: Kamil Timoszuk