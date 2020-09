Dojlidy on tour. Tenisiści zagrają na wyjeździe

Wang Zeng Yi i spółka rozpoczynają serię trzech spotkań z rzędu rozgrywanych poza Białymstokiem. W piątek (18.09) zmierzą się z Palmiarnią Zielona Góra. Pierwotnie to starcie miało odbyć się w stolicy Podlaskiego. W tym dniu jednak w naszej hali rozgrywane są mistrzostwa Polski w badmintonie. W porozumieniu z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego zmieniono więc gospodarza.

- Mam nadzieję, że powtórzy się historia i ten mecz będzie wyglądał podobnie jak ostatni - mówi menadżer Dojlid, Piotr Anchim. - Zespół z Zielonej Góry dysponuje młodym składem. Co prawda są to wyróżniający się zawodnicy w naszym kraju, jednak nic to nie zmienia w kontekście wytypowania faworyta tego meczu. Inny wynik, niż nasze zwycięstwo będzie wielką sensacją.

Początek meczu z Palmiarnią zaplanowano na godz. 18.



Kolejnego dnia tenisiści Dojlid będą już w drodze do Jarosławia, gdzie w niedzielę (20.09, godz. 16) zagrają z aktualnym mistrzem Polski - Sokołowem.

- W tym meczu zaczną się dla nas schody. Sokołów dwukrotnie - rok po roku - zdobył złoty medal Lotto Superligi. W obecnych rozgrywkach również należy do wąskiego grona faworytów - uważa Anchim.

Sokołów w starciu z Dojlidami będzie chciał zrewanżować się za nieudaną inaugurację przed własnymi kibicami, kiedy to przegrał 1:3 z Dartom Bogorią Grodzisk Mazowiecki.



W składzie Sokołowa na kolejny sezon pozostał Kou Lei, gwiazda zespołu z Jarosławia. Anchim nie ma wątpliwości, że ten zawodnik będzie największym zagrożeniem dla tenisistów Dojlid.

- Oprócz niego w Jarosławiu występują też Paweł Chmiel i Patryk Zatówka, który wrócił do Polski z ligi niemieckiej. Zapowiada się wyrównane spotkanie. Oceniam szanse 50 na 50 - przyznaje menadżer Dojlid.

Na koniec maratonu Dojlidy udadzą się do Działdowa. We wtorek (22.09) spotkają się z miejscowym Dekorglassem, którego aspiracje sięgają także bardzo wysoko. Świadczą o tym transfery - sprowadzenie do zespołu Jakuba Dyjasa oraz Andreja Gaciny.

- W tym meczu będzie jeszcze ciężej. Dekorglass to drużyna naszpikowana gwiazdami. Główny kandydat do mistrzostwa Polski. Na razie jednak o tym nie myślimy. Idziemy krok po kroku. Najpierw skupiamy się na meczu z Palmiarnią, a później zobaczymy, co będzie dalej - kończy Anchim.



źródło i fot.: Dojlidy Białystok

oprac. Anna Augustynowicz