Do Augustowa wracają motorowodne Mistrzostwa Świata

Długodystansowa rywalizacja łodzi odbędzie się w tym miejscu już po raz 16. Czekają nas dwa dni niesamowitych wyścigów. Każdy z nich to nieprzerwane, sześciogodzinne zmagania, gdzie o zwycięstwie decyduje liczba pokonanych okrążeń na wodnym torze. Oprócz prędkości dochodzących do 180 km/h istotna jest tu strategia i zgranie całego zespołu.

- W obecnej sytuacji, związanej z pandemią i specjalnymi procedurami sanitarnymi, organizacja zawodów rangi mistrzostw świata jest wymagającym przedsięwzięciem. Tym bardziej, że do końca nie możemy mieć pewności, iż wszyscy dotrą do Augustowa. Mamy jednak nadzieję, że to się uda i na jeziorze Necko zobaczymy wielkie gwiazdy sportu motorowodnego, a do tego dopisze nam w nadchodzący weekend pogoda i będziemy świadkami pięknego sportowego widowiska – mówi Agnieszka Grajewska, dyrektor biura Motorowodnych Mistrzostw Świata Orlen Necko Endurance.