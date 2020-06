Czas na Podlaskie!

- W obliczu epidemii, gdy czas podsumowania wakacyjnych planów zbliża się nieubłaganie, a podróżowanie po świecie nie należy do najbezpieczniejszych rozwiązań, chcemy zachęcić mieszkańców Podlaskiego, jak również pozostałych województw do odkrywania wyjątkowych bogactw naszego regionu i zasilenia się wszechobecną tu naturą u jej źródła – mówi Bożena Nienałtowska, Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Baśniowa Suwalszczyzna, prastare puszcze i meandujące rzeki





Co dwa tygodnie – w piątki o godzinie 19:10 – przewodnik Regionalnego Oddziału PTTK zabierze widzów telewizji TVP3 Białystok w niesamowitą podróż po województwie podlaskim. Tematem pierwszego z cyklu pięciu krótkich filmów będzie baśniowa Suwalszczyzna z Wigierskim Parkiem Narodowym (WPN) i Suwalskim Parkiem Krajobrazowym (SPK), gdzie można na chwilę zwolnić i otoczyć się nienaruszoną przyrodą. Całość podsumuje pogodne miasto Suwałki, czyli bijące w rytmie bluesa serce tamtych okolic.





Dodatkowo, wydarzenie w serwisie społecznościowym Facebook przybliży magię, którą skrywają prastare puszcze, meandrujące rzeki i malowniczo położone jeziora województwa podlaskiego, a dedykowane wydawnictwa pomogą zaplanować niezapomniany pobyt w nieodległych, znanych, choć jeszcze nieodkrytych przez wielu okolicach.

Viralowe Podlaskie

- Mamy świadomość, że w czasach, gdy wielu z nas nadal czuje obawę przed opuszczeniem domu i odkłada plany urlopowe na następny rok, internet jest miejscem, w którym poszukujemy nowych, intrygujących i zaskakujących wrażeń. Dlatego chcemy, żeby nasza kampania miała charakter viralowy, a jej odbiorcy włączyli się w akcję poprzez deklarację „wirtualnego” udziału w naszym wydarzeniu, zainspirowanie się publikacją o niezwykłej Suwalszczyźnie lub też dodaniu nakładki, która zachęca do pozostania w kontakcie z naturą, na swoje zdjęcie profilowe – mówi Sylwia Agnieszka Grudzińska, dyrektor PROT.





Przebieg kampanii śledzić można na Facebook'u - link do profilu Podlaskie Travel. Akcja opatrzona jest hasztagiem #czasnapodlaskie. Z myślą o stale rozwijającym się trendzie „eko” i rosnącym zainteresowaniu turystyką alternatywną, PROT stworzyła również wpisujący się w ton kampanii hasztag #wkontakcieznaturą, czym zachęca do podróżowania i relaksu w zgodzie z polską naturą. Zauroczeni województwem podlaskim będą mogli włączyć się w akcję, używając specjalnie przygotowanej nakładki na zdjęcie z tym właśnie hasłem. W okresie wakacyjnym akcję urozmaicą dynamiczne spoty w mediach społecznościowych Podlaskie Travel (Facebook, Instagram, LinkedIn), zachęcające do poznawania tego, co w Podlaskiem jest najlepsze.

źródło: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

oprac. Anna Augustynowicz

fot.: Anna Augustynowicz / Mateusz Duchnowski