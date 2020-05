Co kryje Puszcza Knyszyńska, czyli tropem krzyży, mogił, pomników i kapliczek

„Klisze pamięci” to siódme wydawnictwo o historii regiony przygotowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Sokola (TPS). Tym razem przedmiotem publikacji będą krzyże, kapliczki, pomniki i mogiły rozsiane w tej części Puszczy Knyszyńskiej, która przylega do okolic Sokola. Niektóre obiekty zostały już odnalezione i udokumentowane fotograficznie, ale wiele z nich pozostaje jeszcze do odkrycia.