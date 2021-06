CHa-KA-Bi – nowy szlak wodny na mapie Podlaskiego

Pomysł na szlak łączący Czarną Hańczę z Biebrzą zrodził się w wyniku porozumienia Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski z lokalnymi samorządami pod nazwą Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny (ABPT). Do współpracy włączyły się także samorządy z dorzecza Czarnej Hańczy.

- To, że powstaje tak ważna inicjatywa, która łączy wiele samorządów, wiele środowisk, jest przykładem dobrego działania turystyki w regionie. Turystyka potrafi łączyć, pozwala zbudować coś, co jest ponadczasowe, co ma wydźwięk ponadregionalny – mówił Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju. - Polacy chcą odpoczywać na łonie natury, a ten szlak to odpowiedź na ich potrzeby.