Być jak Robert Lewandowski

- Jak dla wielu łomżyniaków, tak i dla mnie, ŁKS to miłość od dzieciństwa. Jako junior grałem w tym klubie. Trzeba doceniać blisko stuletnią już tradycję ŁKS, a ja poważnie traktuję swoje łomżyńskie obowiązki. Dlatego wspieram odkrywanie i rozwój talentów. Mam nadzieję, że jeszcze obejrzę mecze ŁKS w drugiej, a może i pierwszej lidze, i doczekam łomżyńskiego wychowanka w reprezentacji kraju. Na razie wspominamy jeszcze Rafała Boguskiego - dziękował za podarunek wicemarszałek Marek Olbryś.

Prezes Łukasz Uściłowski dziękował za wsparcie łomżyńskiego futbolu ze strony samorządu wojewódzkiego.

- Cała społeczność Łomżyńskiego Klubu Sportowego chce podziękować za pomoc Zarządowi Województwa Podlaskiego, a zwłaszcza marszałkowi Markowi Olbrysiowi, który bardzo walczy o sprawy Łomży, nie tylko w sprawach sportu. W drugiej połowie ubiegłego roku otrzymaliśmy 50 tys. złotych z Urzędu Marszałkowskiego z puli przeznaczonej na sporty zespołowe - stwierdził Łukasz Uściłowski. - Jestem przekonany, że bez przychylności przedstawiciela Łomży we władzach regionu, nie mielibyśmy na to szansy. Chylę czoła przed władzami województwa, bo w miarę suchą stopą mogliśmy przejść przez najtrudniejszy czas. Dziękujemy i liczymy na dalsze wspieranie łomżyńskiego sportu, a szczególnie piłki nożnej - dodał.

Ocenił, że ten niezwykle trudny rok 2020 udało się przetrwać także dzięki stałym sponsorom, z których żaden, mimo pandemii, nie wycofał się z umów. Pomogła także współpraca z Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości, które umozliwiają piłkarzom łączenie edukacji ze sportem. Uczelnia także zapewnia im stypendia, a dodatkowo opiekę fizjoterapeutyczną i dietetyczną.

Plan Łomżyńskiego Klubu Sportowego na 2021 roku przewiduje walkę o awans do trzeciej ligi i dawanie radości sympatykom. Ma to zapewnić kilkuosobowy sztab szkoleniowy i 25 zawodników, z których 24 to mieszkańcy Łomży i okolic, a jeden jest wychowankiem Olimpii Zambrów.

- Cieszę się, że klub budowany jest na ludziach stąd - zauważył wicemarszałek Marek Olbryś.

tekst/fot.: Maciej Gryguc

red.: Barbara Likowska-Matys