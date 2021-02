Bokserzy pokazali się przed mistrzostwami świata

- Wydział Wyszkolenia PZB wraz z trenerami z kraju ustalił, że jest potrzeba zorganizowania tego rodzaju imprezy dla młodzieży z rocznika 2002 i 2003. Zaprosiliśmy też dodatkowo grupę młodzików i kadetów z młodszych roczników. Musieliśmy coś zrobić, aby nowy trener narodowej kadry juniorów Dariusz Kochanowski z Białegostoku, miał obraz czym dysponuje. Dobrze, że w błyskawicznym tempie udało się nam pozyskać dofinansowanie od prezydenta Łomży, a wśród organizatorów jest także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Ogromne podziękowania chcę skierować pod adresem zawodników, trenerów i działaczy, że w dobie pandemii tak szybko się zorganizowali i dotarli na nasz turniej - mówił Zbigniew Maleszewski.

Dlatego też zasadniczy turniej z udziałem 47 pięściarzy w 12 kategoriach wagowych obył się w nietypowej dla boksu formule walk "każdy z każdym". Werdykty nie miały istotnego znaczenia, a nagrody i puchary przekazane zostały do dyspozycji trenerów poszczególnych ekip. A przyjechali do Łomży młodzi pięściarze ze wszystkich części Polski, m. in. z Warszawy, Mielca, Dzierżoniowa, Gdańska, Lublina czy Zamościa. Zaprezentowali się wśród nich (udanie) także zawodnicy z Białegostoku, Sokółki i Łomży. Wśród szkoleniowców pojawili się, wybitni kiedyś bokserzy, jak Grzegorz Skrzecz czy Grzegorz Proksa.

- Jest wielu fajnych chłopaków, którzy pokazali się tutaj z jak najlepszej strony. Najważniejsze, że wszyscy stoczyli po trzy walki. Za kilka dni zaczynamy następne zgrupowanie z udziałem ekip z Niemiec, Estonii, Litwy - podsumował trener Dariusz Kochanowski.

Trzydniowe zmagania zorganizowane z zachowaniem rygorów pandemicznych, czyli przede wszystkim bez publiczności, na ringu w Hali Olimpijczyków Polskich przy SP 9 obserwowała Aleksandra Nowacka z Ministerstwa Sportu.

- W tych czasach to jedne z nielicznych zawodów, w których bokserzy mogą się sprawdzić. Od roku sportowcy są w bardzo trudnej sytuacji nie wiedząc czy w ogóle i jak mają się przygotowywać do najważniejszych imprez. Staramy się wspierać sport na tych szczeblach, które prowadzą do rywalizacji olimpijskiej – powiedziała Aleksandra Nowacka.

Części walk przyglądał się także Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Pojawił się nawet na ringu, ale nie w bokserskich rękawicach, a po to by otrzymać Srebrną Odznakę Polskiego Związku Bokserskiego przyznawaną za zasługi na rzecz tej dyscypliny. Jak podkreślił Zbigniew Maleszewski, to wyraz wdzięczności dla zarządu województwa i osobiście Marka Olbrysia za wspieranie boksu w wydaniu olimpijskim przez np. zakup sprzętu czy pomoc w organizowaniu obozów szkoleniowych i imprez.

- Sprawujemy patronat honorowy nad turniejem. Zarząd województwa, a zwłaszcza marszałek Artur Kosicki, członek zarządu Marek Malinowski, w którego pieczy są sprawy sportu i ja, jesteśmy wielkimi przyjaciółmi rywalizacji sportowej kształtującej charaktery. Szczególnie wspieramy sport dzieci i młodzieży w dziedzinach olimpijskich. Tego rodzaju imprezy jak łomżyński turniej przyczyniają się do rozwoju kultury fizycznej, ale także pewnej kultury organizacyjnej, która pozwala nam lepiej promować województwo. Jest w tej sprawie także nuta patriotyzmu lokalnego. Mamy w Polskim Związku Bokserskim "swojego" wiceprezesa z Łomży Zbigniew Maleszewski robi bardzo wiele dobrego i też chcemy go wspierać - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

tekst/fot.: Maciej Gryguc

oprac.: Paulina Dulewicz

red.: Aneta Kursa