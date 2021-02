Biegaczka z Podlaskiego. Uroda, medale i rekordy

Tak, tak, to nie przejęzyczenie. Anna Bańkowska uzyskała bowiem w toruńskiej hali czas – 5 min. 55.88 sek., a poprzedni rekord Okręgu Podlaskiego w biegu na 2 km należący od 2012 roku do Eweliny Lubiejewskiej z Prefbetu Śniadowo Łomża wynosił 6 min. 21.69 sek.

Co ciekawe – dla późniejszej rekordzistki start w Toruniu był w ogóle debiutem w rywalizacji na 2 km. Było to więc istne „sportowe wejście smoka” tej sympatycznej i urodziwej zawodniczki klubu Podlasie Białystok w cykl tegorocznych startów halowych. A ten rekordowy bieg skomentowała ona z humorem, na swoim profilu FB.

- Przyznam, że dzisiejsza dwójka minęła w mgnieniu oka. Ledwo wystartowałam, a już trzeba było kończyć – przyznała rekordzistka.

To pozytywne, psychiczne nastawienie Anny Bańkowskiej do trudów sportowych zmagań bardzo cieszy, ponieważ przed nią w 2021 roku wiele ważnych sportowych wyzwań. Do najważniejszych z nich należeć będzie kontynuowanie przez nią wspaniałej medalowej passy w Mistrzostwach Polski. Obecnie jej medalowy dorobek w tej rywalizacji to – 5 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe krążki zdobytych indywidualnie i drużynowo w latach: 2011 – 2020, w biegach na otwartym stadionie, w biegach ulicznych oraz w przełajach.

Przysłowie mówi: W zdrowym ciele – zdrowy duch. Nic więc dziwnego, że Anna Bańkowska tegorocznej zimy z uśmiechem na twarzy morsowała na dojlidzkim zalewie. fot.: Fanpage Anny Bańkowskiej

Udane starty w krajowym championie będą natomiast przepustką do dalszego reprezentowania biało-czerwonych barw w najważniejszych zawodach międzynarodowych. W tej rywalizacji Anna Bańkowska, m.in. w 2018 roku zajęła w Tilburgu 14. miejsce w Mistrzostwach Europy w przełajach (w biegu na 8 km), a w następnym sezonie-2019, jako 7. minęła linię mety w także lekkoatletycznym przełajowym meczu międzynarodowym: Wielka Brytania-USA-Europa rozegranym w Edynburgu (w biegu na 6 km).

Wspomniany na wstępie rekord naszego Okręgu w biegu na 2 km jest z kolei przechyleniem „sportowej szali” na korzyść klubu Podlasie Białystok, w prestiżowej rywalizacji o lekkoatletyczny prymat w województwie podlaskim w biegach kobiet na średnich i długich dystansach.

Jeszcze kilka lat temu komplet rekordowych wyników w tej lekkoatletycznej specjalności należał do reprezentantek klubów – Prefbet Śniadowo Łomża i Athletics Jakać Młoda. Natomiast obecnie wykaz najlepszych rezultatów w historii naszego województwa w biegach od 800 metrów do maratonu przedstawia się następująco:

800 m – 1 min. 58.72 sek. Anna Rostkowska (Athletics Jakać Młoda)

1 km – 2 min. 36.95 sek. Anna Rostkowska (Athletics Jakać Młoda)

1,5 km – 4 min. 10.55 sek. Anna Rostkowska (Prefbet Śniadowo Łomża)

1 mila – 4 min. 47.29 sek. Paulina Mikiewicz-Łapińska (Podlasie Białystok)

2 km – 5 min. 55.88 sek. Anna Bańkowska (Podlasie Białystok)

3 km – 9 min. 10.12 sek. Justyna Korytkowska (Prefbet Śniadowo Łomża)

5 km, bieg na stadionie – 15 min. 37.31 sek. Katarzyna Jankowska (Podlasie Białystok)

5 km, bieg uliczny – 15. min. 56.00 sek. Katarzyna Jankowska (Podlasie Białystok)

10 km, bieg na stadionie – 32 min. 31.40 sek. Katarzyna Jankowska (Podlasie Białystok)

10 km, bieg uliczny – 32 min. 58.00 sek Anna Bańkowska (Podlasie Białystok)

półmaraton – 1 godz. 11 min. 02 sek. Katarzyna Jankowska (Podlasie Białystok)

maraton – 2 godz. 32 min. 06 sek. Olga Kalendarowa-Ochal (Prefbet Śniadowo Łomża)

tekst: Jerzy Górko

red.: Cezary Rutkowski