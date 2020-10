Biegacze opanowali puszczę!

Fundacja Białystok Biega po zorganizowaniu takich imprez jak Białystok Półmaraton, Biegnę dla Niepodległej, Bieg Pamięci Sybiru, sztafeta Electrum Ekiden, Nocna Piątka czy też Szybka Dycha postanowiła w tym roku pójść o krok dalej. Tym krokiem była organizacja biegu o nazwie Bison Ultra-Trail dla osób potrzebujących nowych wyzwań i mocniejszych wrażeń. W ramach niej odbyły się biegi na dystansach 16, 35, 50 i 100 kilometrów. Trasa tych wszystkich biegów przebiega przez Puszczę Knyszyńską sięgającą od Puszczy Augustowskiej, aż do Puszczy Białowieskiej. Wyjątkowo też tym razem organizatorzy zdecydowali się zorganizować linię startu w dwóch różnych miejscach dla różnych dystansów. Biegacze startujący na 16, 50 oraz 100 kilometrów rozpoczynali swoje zmagania w Supraślu. Chętni do ukończenia biegu na 35 kilometrów swoją linię startu mieli w Królowym moście.

Grzegorz Kuczyński, organizator i prezes Fundacji Białystok Biega już na starcie rozgrzał zawodników biegnących na 16 kilometrów.



Pomimo, że nasza impreza odbywa się na Podlasiu czyli terenie typowo nizinnym, to niech was to nie zmyli. Mniej więcej za połową tej trasy, zacznie się prawdziwa walka ze wzniesieniami, którą docenili już nawet organizatorzy typowych biegów górskich.