Białystok Chorten Boxing Show V. Przemysław Gorgoń z mistrzowskim pasem

Walka o mistrzowski pas

W walce wieczoru swoje umiejętności pokazali Przemyslaw „Smile” Gorgoń i Karol Welter. Faworytem był bardziej doświadczony Gorgoń, który od pięciu lat boksuje wśród zawodowców i po raz kolejny wystąpił w pojedynku wieczoru. Sam Welter przyznał, że walka z nim to, jak do tej pory, największe wyzwanie w jego karierze. Walka była bardzo wyrównana, decyzją sędziów wygrał Gorgoń. Dla Weltera była to pierwsza porażka w zawodowym ringu, z kolei jego przeciwnik zaliczył 14. zwycięstwo.

Pojedynek Polsko-Węgierski

Na ringu stanęły także kobiety - Andżeliki Krysztoforska, trenująca pod okiem Dariusza Snarskiego oraz debiutująca Dorina Macsar z Węgier. W tym pojedynku wygrała Polka.

Po ponad rocznej przerwie swoją pierwszą walkę stoczył Krzysztof Warekso, jego przeciwnikiem był Dmytro Lomeiko. Dawid Łagosz z kolei zadebiutował w teamie Chorten Boxing Production, stoczył pojedynek z byłym mistrzem Polski kadetów i reprezentantem kraju w tej grupie wiekowej Marcinem Małyszką. Była to walka wewnętrzna w teamie byłego pięściarza Snarskiego. Wystąpił też Łukasz „Boom Boom” Pławecki, który sprawdził się w walce z Ukraińcem Yurii Popovychem.

Fani pięściarstwa obejrzeli łącznie siedem pojedynków. Nie zabrakło emocji, zwrotów akcji i głośnych okrzyków widowni.

Białystok Chorten Boxing Show V było 44. eventem Grupy Chorten Boxing Production. Partnerem strategicznym było Województwo Podlaskie.

Wyniki walk Białystok Chorten Boxing Show V:

Przemysław Gorgoń (14-7-1, 5 KO) pokonał Karola Weltera (8-1, 2 KO) przez niejednogłośną decyzję sędziów.

Jakub Sosiński (5-1-1, 2 KO) pokonał Pavla Krolenkę (3-9, 2 KO) przez jednogłośną decyzję sędziów.

Krzysztof Warekso (2-0, 1 KO) pokonał Dmytro Lomeikę (0-1) przez techniczny nokaut w I rundzie.

Łukasz Pławecki (3-0, 1 KO) pokonał Yurija Popovicha (2-6, 1 KO) przez jednogłośną decyzję sędziów.

Adrian Valentin (1-0, 1 KO) pokonał Damiana Zawieruszyńskiego (1-1) przez techniczny nokaut w III rundzie.

Andżelika Krysztoforska (2-0, 2 KO) pokonała Dorinę Mocsar (0-1) przez techniczny nokaut w IV rundzie.

Marcin Małyszka (1-2-1, 1 KO) pokonał Dawida Łagosza (0-1) przez techniczny nokaut w I rundzie.

tekst i fot.: Paulina Tołcz