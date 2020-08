Białostoccy tenisiści stołowi szlifują formę w Gdańsku

Pandemia koronawirusa, która od kilku miesięcy paraliżuje świat, mocno skomplikowała terminarz zawodów tenisa stołowego. Od września rozgrywane będą zaległe turnieje mistrzowskie, które zostały przełożone z pierwszej połowy roku. Zawodników i zawodniczki Dojlid zaprezentują się podczas mistrzostw Polski juniorów, kadetów i kadetek.



- Jeżeli sytuacja z koronawirusem pozwoli, to jesienią naszych młodych zawodników czekają bardzo ważne starty. Podczas zgrupowania w Gdańsku ciężko pracujemy, aby być gotowym na te wyzwania - mówi menadżer białostockiego klubu, Piotr Anchim.



Na obozie przygotowują się Michalina Górska, Kamila Gryko, Piotr Michalski, Konrad Gryk, Szymon Patejczuk i Michał Wandachowicz, czołowy kadet w Polsce, który od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy Dojlid.



Zawodnicy trenują 3 razy dziennie, spędzając ponad sześć godzin w hali. Ponadto poznają uroki Pomorza, bo kondycję poprawiają biegając po okolicznych trasach.



- Przygotowania są bardzo intensywne, ale w okresie przedsezonowym tak się właśnie trenuje. Ośrodek w Gdańsku jest super. Mamy wszystko, czego nam potrzeba - znakomite warunki do trenowania, wyszkoleni trenerzy i miejsca do regeneracji - zapewnia Anchim.



Ciekawostkę stanowi fakt, że w gronie szkoleniowców, z którymi współpracują białostoccy zawodnicy i zawodniczki, są Alan Woś, Mateusz Czernik i Patryk Jędrzejewski, byli reprezentanci Dojlid.

źródło i foto: UKS Dojlidy Białystok

oprac. Anna Augustynowicz