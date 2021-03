Augustowskie imprezy sportowe we współpracy z samorządem województwa

Samorząd Województwa Podlaskiego od wielu lat wspiera inicjatywy „Sparty”. Jedną ze sztandarowych są Sportowe Motorowodne Mistrzostwa Świata „Necko Endurance”. Do Augustowa przybywają wówczas kierowcy najszybszych wodnych łodzi, by wziąć udział w tych jedynych, wyjątkowych zawodach w regionie. Z uwagi na fakt, że rozgrywane są w okresie wakacyjnym, stanowią dodatkową atrakcję turystyczną województwa.

- To niezwykle prestiżowe zawody, które przyciągają do naszego regionu pasjonatów sportów motorowodnych z całego świata. Warto wspierać tego typu inicjatywy, ponieważ są one doskonałą promocją nie tylko letniej stolicy województwa, ale i całego regionu – podkreślał.