Artur Kosicki spotkał się ze srebrną medalistką z Tokio

Podlaska zawodniczka srebro wywalczyła, posyłając oszczep na odległość 64 m 61 cm. To po złotym medalu młociarza Wojciecha Nowickiego z Białegostoku drugi wspaniały sukces sportowców z naszego regionu.

Dodał, że sukcesy sportowe są jedną z najlepszych promocji regionu, a zarówno Maria Andrejczyk jak i Wojciech Nowicki podkreślają zawsze swoje przywiązanie do Podlaskiego.

Maria Andrejczyk jest w grupie Team Podlaskie – to inicjatywa zarządu województwa, której celem jest finansowe wspieranie najlepszych sportowców z regionu. Do tego grona należy również m.in. Wojciech Nowicki.

- Chcemy w ten sposób pomagać sportowcom tak, aby mogli w spokoju trenować i rozwijać swój talent, a sukcesy Marii Andrejczyk i Wojciecha Nowickiego świadczą o tym, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze – mówił.

Natomiast Marek Malinowski członek zarządu odpowiedzialny m.in. za sport dodał:

- To już nie jest tylko Team Podlaskie, to Dream Team Podlaskie! Gratuluję wspaniałego sukcesu i życzę złota na kolejnych igrzyskach.

Już podczas konferencji z Wojciechem Nowickim marszałek Kosicki zapowiedział, że zarząd województwa będzie zabiegał o stworzenie specjalnego funduszu wsparcia również dla trenerów naszych najlepszych sportowców. Podczas piątkowego spotkania jeszcze raz podkreślił:

Srebrna medalistka za odniesiony sukces otrzymała od zarządu województwa 35 tys. złotych.

- Wsparcie, które my sportowcy otrzymujemy od województwa, jest wyjątkowe. Bardzo serdecznie za nie dziękuję – mówiła wyraźnie wzruszona Maria Andrejczyk – Zawsze z dumą mówię, o miejscu, w którym mieszkam i z którego pochodzę. Jestem bardzo przywiązana do naszego regionu i będę starała się jeszcze bardziej go promować.