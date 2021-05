Adrian Buchowski nowym przyjmującym Ślepska Malow Suwałki

30-letni przyjmujący rozpoczął przygodę z siatkówką w rodzinnym, zielonogórskim klubie "Trzynastka". W 2007 r. trafił na 3 lata do znanej w całej Polsce Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS w Spale. Kolejnym etapem kariery Buchowskiego był Jastrzębski Węgiel. Śląska przygoda nie trwała długo, bowiem po rocznym pobycie w klubie z Jastrzębia-Zdroju zawodnik przeniósł się do Suwałk.

To właśnie w czasie pobytu na Suwalszczyźnie zapracował sportowo na angaż w Effectorze Kielce, w którym spędził sezony 2013-2016. Prosto z Kielc ponownie trafił na północ Polski, do Olsztyna, gdzie w sezonach 2016-2018 reprezentował barwy Indykpolu. Po dwóch latach spędzonych w stolicy Warmii i Mazur historia zatoczyła koło, bowiem Buchowski zdecydował się dołączyć do śląskich klubów - najpierw MKS-u Będzin, gdzie spędził sezon 2018/2019, a następnie GKS-u Katowice, w którym rozegrał sezony 2019/2020 oraz 2020/2021.

Warto przypomnieć, że Adrian Buchowski ma na swoim koncie złoty medal Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w 2009 roku oraz brązowy medal Ligi Europejskiej w 2015 roku, zdobyty w barwach reprezentacji Polski.





