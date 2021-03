6. runda XXVI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej za nami

Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosiło po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.

Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w trzech oddzielnych grupach wiekowych: urodzeni w 2013 roku i młodsi – 6 lutego, urodzeni w 2008 roku i młodsi – 7 lutego, urodzeni w 2011 roku i młodsi – 6 marca oraz w grupie otwartej z udziałem wszystkich chętnych – 7 marca 2021 roku.

W czterodniowych zmaganiach uczestniczyło łącznie 112 zawodników. W grupie do lat 8 zagrało 24 szachistów, do lat 10 – 28, do lat 13 – 31, otwartej – 29. Uczniowie reprezentowali 53 placówki oświatowe, w tym: 5 przedszkoli, 43 szkoły podstawowe i 5 szkół ponadpodstawowych.



Zawodnicy do lat ośmiu

W grupie dziewcząt i chłopców do lat 8 na najwyższym stopniu podium stanął Jakub Perkowski (SP 42 Białystok), który wygrał sześć partii i jedną przegrał. Wyprzedził Damiana Boguszewskiego (Nowa Wieś; 5,5 punktu) oraz Ignacego Bukłaho (PS Grabówka), Radosława Łukawskiego i Elizę Dąbrowską (oboje PS 76 Białystok) – wszyscy po 5 punktów.



Zawodnicy do lat dziesięciu

W zawodach dziewcząt i chłopców do lat 10 zwyciężył Marcel Piktel (SP 20 Białystok), który zgromadził 6 punktów. Na kolejnych pozycjach – z punktem mniej – uplasowali się: Maciej Pawluczuk (SP Sobolewo), Gabriel Tomczak (SSP 3 BTO Białystok), Zuzanna Kołosza (SP 2 Suwałki), Adam Markowski (SP Sobolewo) i Lena Piekutowska (SP 1 Białystok) – wszyscy po 5 punktów.



Zawodnicy do lat trzynastu

W turnieju dziewcząt i chłopców do lat 13 z dorobkiem 5,5 punktu triumfowała Klara Szczotka (SP 16 Białystok), która dzięki punktacji pomocniczej wyprzedziła Dawida Jasiulewicza (ADCŚ Suwałki). Po pięć punktów uzyskali: Piotr Jaszczuk (SP Kleosin), Jan Król (SP 26 Białystok), Krzysztof Wojtacha (PrSP 1 Białystok) i Dorian Sawicki (SP Nowa Wieś).



Grupa otwarta

Rywalizację w grupie otwartej wygrał Maciej Pytel (II LO Białystok), który pięciokrotnie wygrał i dwukrotnie zremisował. Wyprzedził Adriana Budzisza (LO Politechniki Białostockiej; 5,5 punktu) oraz Krzysztofa Ciszewskiego (SSP 1 STO Białystok) i Doriana Sawickiego (SP Nowa Wieś) – obaj po 5 punktów.



Drużyny



W klasyfikacji drużynowej przedszkoli zwyciężyło Przedszkole Samorządowe Nr 76 w Białymstoku (10 punktów) przed Przedszkolem Samorządowym Nr 3 w Suwałkach (6,0) i Przedszkolem Samorządowym w Grabówce (5,0).

Rywalizację szkół podstawowych wygrały SSP 3 BTO Białystok i SSP 1 STO Białystok z dorobkiem 20,5 punktu. Miejsce trzecia zajęła SP 6 Białystok (17,5), czwarte – SP Kleosin (16,0), piąte – SP Nowa Wieś (15,5) i szóste – SP 42 Białystok (14,5).

W klasyfikacji szkół ponadpodstawowych najlepszy wynik uzyskało II LO Białystok – 8,5 punktu. Następne pozycje zajęły LO Politechniki Białostockiej (5,5) i III LO Białystok (4,5).

Organizatorem zawodów, które przygotował i przeprowadził Leszek Zega, był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek (MUKS) 45 Białystok.

Szczegółowe rezultaty znajdują się w załączeniu poniżej.





źródło: MUKS 45 Białystok

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: archiwum/Małgorzata Sawicka