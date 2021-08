„500 kajaków” wraca na Bug

Jak poinformował Rafał Siwek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie i organizator spływu do tegorocznej edycji zgłosiło się już ponad 700 uczestników.

- To osoby z różnych zakątków Podlaskiego, a także z Łodzi, Gdańska, Bydgoszczy, Siedlce, Bytomia, Warszawy, Puław, Torunia, Włocławka. Toruń Włocławek – mówił Rafał Siwek, sam zapalony kajakarz.

Spływ jest z możliwością wyboru: jedno lub dwudniowy. Pierwszego dnia uczestnicy startują z Plaży Miejskiej w Drohiczynie i muszą przepłynąć 29 kilometrów w kajakach, aby wieczorem zameldować się w miejscowości Granne w gminie Perlejewo, gdzie czeka na nich biesiada z lokalnymi kulinariami i muzyką na żywo – w tym roku będzie to zespół Muzy Kajaka. Prawdziwi zapaleńcy kajaków decydują się również na drugi dzień spływu, gdzie za zadanie mają przepłynięcie dodatkowych kilometrów rzeką do miejscowości Nur.

Warto dodać, że pierwszego dnia spływu do Drohiczyna zawita plenerowe studio Polskiego Radia Białystok. Będzie to kolejny przystanek na trasie cyklu „Podlaskie To Tu”.

Drohiczyn to miejsce, gdzie rozpoczyna się spływ, ale również miejsce, w którym zrodził się pomysł, by w 2013 roku aktywnie uczcić 500-lecie powstania województwa podlaskiego. Hasło brzmiało „500 kajaków na 500 lat województwa podlaskiego”. Ku uciesze organizatorów zjawiło się wielu gości (a dokładnie 232 załogi) z całej Polski. Początkowo impreza miała się odbyć jednorazowo, jednak odzew był ogromny. W 2019 r. podczas siódmej edycji zgłosiła się rekordowa, jak do tej pory liczba uczestników i popłynęło aż 1083 osoby (565 załóg kajakowych).

W ubiegłym roku impreza nie odbyła się ze względu na obostrzenia pandemiczne, a tegoroczna edycja też jest obwarowana sanitarnymi warunkami – m.in.: na teren imprezy będą wpuszczeni tylko uczestnicy spływu.

Spływ kajakowy, który miał się odbyć tylko raz urósł do rangi niepowtarzalnego wydarzenia kojarzonego z Drohiczynem i województwem podlaskim. To sportowe przedsięwzięcie zostało również docenione przez Polski Związek Kajakowy, otrzymując nagrodę w 2013 roku za największą imprezę kajakową w Polsce, a w 2016 roku uhonorowana została tytułem „Top Regionu 2015" w kategorii „Wydarzenia Sportowe roku 2015" przez słuchaczy Radia Podlasie i nominowana do Podlaskiej Marki Roku 2016. A w 2019 roku otrzymał tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Podlaskiego.

Szczegółowy program wydarzenia zajduje się tutaj.

oprac. Aneta Kursa

red.: Paulina Dulewicz

fot. Michał Zabokrzecki