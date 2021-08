29 bramek strzelił zwycięski zespół na turnieju w Łomży

Były to już drugie takie rozgrywki zorganizowane przez MŁKS. Odbyły się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

- To wielki powód do zadowolenia, że gościmy w Łomży tak wspaniałe drużyny z całego kraju. To dwunastoletni chłopcy, ale tak wcześnie trzeba zaczynać, żeby odnieść sukcesy - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś. - Wiele lat temu na tym boisku grał Robert Lewandowski i mam nadzieję, że z tych młodziutkich piłkarzy wyrosną podobne gwiazdy krajowego i światowego formatu. Będzie miło, gdy kiedyś powiedzą, że to w Łomży stawiali pierwsze kroki w karierze - dodał.