2. runda XXVI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej – zgłoś się!

Dziewczęta i chłopcy w wieku do lat 8 będą mogli zmierzyć się między sobą w sobotę (24.10), natomiast dzieci i młodzież do lat 13 w niedzielę (25.10). Po dwóch tygodniach w sobotę (07.11) zagrają ze sobą uczestnicy w wieku do lat 10, a w niedzielę (08.11) szansę, by zasiąść przy szachownicy otrzymają wszyscy chętni.

W szkole obowiązują obostrzenia dotyczące strefy czerwonej oraz zasady zawarte w dokumentach: Procedura organizacji zawodów szachowych w czasie pandemii.; komunikat Polskiego Związku Szachowego z 17 października 2020 r. Ich pełna treść jest dostępna w poniższych załącznikach.

Zgodnie z tymi przepisami rodzice pozostają w strefie oczekiwania, znajdującej się przy wejściu do szkoły. Dzieci same udają się do stołówki, w której będą rozgrywane zawody. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą na salę gry. Najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie dzieci w szkole i przyjazd rodziców dopiero po rozpoczęciu ostatniej rundy. Dzięki temu, że kojarzenia na bieżąco ukazują się na ChessArbiter, rodzice będą mieli pełną wiedzę na temat turnieju.

Organizator apeluję, że wszyscy na czas pandemii powinni zapomnieć o tym, jak wyglądał przebieg zawodów w "normalnym czasie" i dostosować się do aktualnej sytuacji oraz zwraca się z prośbą, aby rodzice/opiekunowie przygotowali zawodników do określonych zachowań. Bardzo ważna jest pomoc szkoleniowców pracujących na co dzień z zawodnikami. Najlepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich byłaby obecność szkoleniowców wraz ze swoimi zawodnikami.

źródło: MUKS Stoczek 45 Białystok

oprac. Cezary Rutkowski

fot. pixabay