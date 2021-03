Zarząd województwa podsumował działalność w 2020 roku

- Ten okres był wyjątkowy. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, z tak szybko rozprzestrzeniającą się pandemią. Dlatego priorytetem dla zarządu było, aby jak najszybciej i najsprawniej uruchomić wszelką pomoc – charakteryzował mijający rok marszałek Kosicki.



Zarząd województwa w walkę pandemią włączył się szybko i na dużą skalę. Ogromna pula wsparcia trafiła do podlaskich firm w postaci Podlaskiego Pakietu Gospodarczego o budżecie wynoszącym łącznie 185 mln zł. Zarząd zdecydował także o pomocy dla jednostek służby zdrowia.

W ramach Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego do szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej trafiło 60 mln zł ze środków unijnych i samorządu województwa.

Pomoc została skierowana także do szkół organizujących naukę zdalną. Placówkom tym dofinansowano z funduszy UE zakup sprzętu na kwotę 34 mln zł.



Fundusze Europejskie – pniemy się w górę!

Jak podkreślił marszałek, obecny zarząd wysoko postawił sobie poprzeczkę w zakresie realizacji funduszy unijnych. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że Podlaskie jest na 5. miejscu w kraju pod względem podpisanych umów o dofinansowanie unijne, a jego wartość w tym roku to 714 mln zł.

Marszałek przypomniał, że w momencie powoływania obecnego zarządu, województwo pod tym względem było na ostatnim miejscu w kraju.



- Jeśli chodzi o płatności, jesteśmy na 7. miejscu. To dobra lokata, ale będziemy robić wszystko, by było jeszcze lepiej – dodał Kosicki.



Wsparcie przedsiębiorczości to nie tylko pomoc firmom z powodu pandemii.

Setki milionów złotych przekazano na innowacje, tworzenie lub rozwój struktury badawczo-rozwojowej, czy rozwój biznesu.

Zarząd inwestował też w tzw. kapitał ludzki.

W 2020 r. była to kwota ponad 140 mln zł przeznaczona na zakładanie działalności gospodarczej, kształcenie ogólne i zawodowe, pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz rozwój lokalny.







Ochrona zdrowia priorytetem



- W 2020 r. przeznaczono rekordowe środki na podległe samorządowi województwa szpitale i inne placówki medyczne. Jest to kwota ponad 31 mln zł, w tym ponad 17 mln zł pochodziło z budżetu województwa podlaskiego – informował Marek Malinowski, odpowiedzialny za obszary zdrowia, edukacji, sportu i turystyki.



Na inwestycje przekazano ponad 8,4 mln zł, na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich blisko 8,5 mln zł, i 14,4 mln zł na przeciwdziałanie COVID-19.



- Te środki głównie zostały przeznaczone na remonty budynków w szpitalach podległych samorządowi województwa, na zakup aparatury medycznej. Ogromną ich część skierowano na zakup środków ochrony indywidualnej – wymieniał Marek Malinowski.



Przypomniał również, że samorząd województwa otrzymał 12,8 mln zł na inwestycje w podległych mu szpitalach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Edukacja i sport

W tegorocznym budżecie rekordową ilość pieniędzy przeznaczono na promocję kultury fizycznej i sportu – to 5,8 mln zł. Po raz pierwszy w historii województwa dofinansowano kluby sportowe w najwyższej klasie rozgrywek, w młodzieżowych i seniorskich grach zespołowych.

Najwięcej, bo po 400 tys. zł otrzymały Jagiellonia Białystok i MKS Ślepsk Malow Suwałki.



- Uważam, że sport jest jednym z najlepszych sposobów promocji województwa. Jagiellonia Białystok i Ślepsk Malow Suwałki to marki znane w całej Polsce, dlatego, zwłaszcza w dobie pandemii, powinniśmy takie kluby wspierać – podkreślał Marek Malinowski.



Poinformował też, że 600 tys. zł wsparcia trafiło do Podlaskiej Federacji Sportu na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dla dzieci i młodzieży. Wigry Suwałki i Białostocka Akademia Siatkówki otrzymały po 100 tys. zł, a DFA Lowlanders Białystok – 80 tys. zł.



Samorząd województwa podlaskiego w ciągu ostatniego roku wspierał też obszar edukacji. Kwotę 1,3 mln zł przeznaczył na wyposażenie powstającego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku obserwatorium astronomicznego.

405 tys. zł przeznaczono na rozwój czytelnictwa w dziewięciu podlaskich samorządach. Natomiast 88 tys. zł to łączna suma przeznaczona na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z województwa podlaskiego.





Podlaskie na lepszych drogach, bezpieczeństwo przede wszystkim

„Droga to rozwój”. Jak podkreślił Marek Olbryś, to hasło przyświecające zarządowi w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową województwa podlaskiego. Oddają to liczby. Tylko w 2020 r. na inwestycje drogowe zarząd przeznaczył prawie 200 mln zł z funduszy UE i pozyskał ponad 240 mln zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Uzupełnieniem jest ponad 40 mln zł z budżetu województwa na remonty.



- Te pieniądze są szalenie istotne w rozwoju województwa. To jest dostępność komunikacyjna, która bardzo przybliża inwestorów do realizacji swoich planów gospodarczych, ale również lokalnych samorządów – podkreślał Marek Olbryś.



Działania zarządu w zakresie transportu to też inwestycje w pasażerskie przewozy kolejowe, przywrócenie transportu pasażerskiego z Białegostoku do Hajnówki na linii 52 oraz wznowienie 21 kursów autobusowych przez PKS Nova.

Marek Olbryś nadzoruje także działania związane z bezpieczeństwem. W tym kontekście należy wspomnieć o rekordowym w tym roku, ponad 3-milionowym wsparciu dla podlaskich jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz kwocie 240 tys. zł, dzięki której flota Podlaskiego Garnizonu Policji, wzbogaciła się o nowe radiowozy.







Promujemy Podlaskie

Tegoroczna podlaska promocja to wydarzenia o dużym zasięgu i prestiżu, w tym transmitowane na antenach ogólnopolskiej telewizji, a nawet poza granicami kraju. Gala Podlaska Marka 2019, koncerty: w Augustowie w ramach Letniej Trasy Koncertowej Dwójki, „Narodowe Święto Niepodległości”, „Sercem z Białorusią, ale także Podlaskie Kino Plenerowe, które „przyjechało” do ośmiu podlaskich miejscowości.

Jak podkreślił marszałek Kosicki, nacisk kładziony jest także na promocję gospodarczą. To przede wszystkim duży projekt „Podlaskie. Naturalna droga rozwoju” o 8-milionowym budżecie realizowanym w ramach funduszy unijnych także w latach 2021 i 2022.



- Chcemy pochwalić się naszymi przedsiębiorcami, wskazać potencjał regionu i zachęcić podmioty zewnętrzne, by lokowały się na terenie województwa podlaskiego – zaznaczył marszałek.



Rolnictwo i obszary wiejskie

Za ten obszar odpowiedzialny jest wicemarszałek Stanisław Derehajło, którzy przyznał, że rok 2020 był rokiem wyzwań. Również ze względu na liczbę projektów uruchomionych w ramach lokalnych grup działania.



- Uruchomiliśmy też świetny program wsparcia kół gospodyń wiejskich, pasiek przyszkolnych i wiele tego typu działań skierowanych do małych społeczności, które inspirują je do wielkich działań, nawet na skalę krajową – podkreślił Derehajło.



„Grube miliony, które trafiają do naszego regionu” – tak wicemarszałek określił Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego działania dotyczące m.in. budowy targowisk, inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową, scalanie gruntów, sprawnie realizuje jeden z departamentów UMWP

Marszałek mówił też o projekcie „Podlaskim Centrum Produkty Lokalnego – krótkie łańcuchy dystrybucji żywności”, który ma być sfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy.



- Mam nadzieję, że ten duży projekt rozwojowy, skierowany do małych przedsiębiorców i rolników z naszego województwa, będziemy mogli w przyszłości realizować – dodał wicemarszałek.









Gospodarka nieruchomościami

O działaniach samorządu w obszarze geodezji i gospodarki nieruchomościami mówiła Wiesława Burnos. Jak informowała, w mijającym roku samorządowi województwa udało się sprzedać dwie nieruchomości przy ul. Łąkowej i ul. Złotej za kwotę 10 mln zł.



- To o tyle ważne, że wcześniej nie można było zbyć tych terenów za kwotę 3 mln zł. Dokonaliśmy analizy stanu prawnego, przeszacowaliśmy te grunty i puściliśmy w oddzielnych przetargach. W tych trudnych czasach pandemii udało nam się uzyskać kwotę 10 mln zł – mówiła.



W 2020 r. udało się też wybudować i zmodernizować 25 km rolniczych dróg dojazdowych na kwotę 2,7 mln zł. Zrekultywowano 1 tys. ha obszarów poprzez odkrzaczanie i odkamienianie na kwotę 350 tys. zł.



Samorząd województwa dokonał darowizn budynków na rzecz Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży, Urzędu Gminy Łomża i Powiatu Łomżyńskiego. Pozyskano 9 mln zł na remont budynku przy ul. Skłodowskiej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Wiesława Burnos informowała też o działaniach Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

- Pozyskaliśmy dodatkowe 2 mln zł na dokumentację scaleniową i środki na realizację scaleń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 6 mln euro – mówiła członkini zarządu.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii Biuro otrzymało na realizację scaleń i urządzanie terenów poscaleniowych najwyższą maksymalną stawkę 1,9 tys. euro do hektara.



Kultura, dziedzictwo narodowe i cyfryzacja

W kończącym się roku do jednostek kultury w województwie podlaskim trafiło ponad 5,5 mln zł ze środków budżetu Województwa. Wspierana była też młodzież i twórcy w dziedzinie artystycznej, którzy w ramach stypendiów otrzymali łącznie ok. 600 tys. zł.

- Kwestia kultury to przede wszystkim informacja, która do nas dotarła parę dni temu. To jest dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku, o co zabiegaliśmy wspólnie jako zarząd – podkreślił marszałek Kosicki.

Samorząd województwa otrzyma na ten cel 26 mln zł. To rekordowa kwota. Podobnie jak tegoroczne dofinansowanie na podlaskie zabytki.

- Dzięki kwocie 2,4 mln zł od dewastacji uda się ochronić wiele cennych obiektów – zaznaczył wicemarszałek Derehajło dodając, że 2020 był rokiem wyzwań także w dziedzinie cyfryzacji.

Mimo tego, jak dodał, udało się zrealizować kilka projektów. To m.in. Cyfrowe Podlaskie, zakup sprzętu informatycznego na potrzeby zdolnego nauczania. Rozwija się też system e-Zdrowie, który obecnie ma 29 tys. kont, a do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej podłączono 49 szkół.



Przyszłość? Intensywna praca

Jak w każdym podsumowaniu, przyszedł czas na zarysowanie planów na przyszłość. Te, według marszałka Kosickiego, będą w dużej mierze skoncentrowane wokół nowej unijnej perspektywy finansowej i programów centralnych skierowanych do województwa podlaskiego, takich jak Polska Wschodnia, czy Krajowy Polan Odbudowy.

Członkowie zarządu pytani przez dziennikarzy, co znaczy dla nich przyjęcie nowej perspektywy finansowej, zgodnie odpowiadali, że to przede wszystkim wytężona praca, m.in. nad kształtem programu regionalnego.



- Będziemy robić wszystko, by nasze województwo rozwijało się nadal w sposób zrównoważony, prężnie i zdecydowanie – podsumował Artur Kosicki.



tekst: Małgorzata Sawicka, Aneta Kursa

fot.: Piotr Babulewicz