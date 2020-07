W regionie powstaną nowe targowiska

Targowiska miejskie mają ułatwić bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych, żywności, rękodzieła, a tym samym zwiększyć ich zbyt. Znacznie skracają też łańcuch pośredników pomiędzy producentem a konsumentem, dzięki czemu oferta jest atrakcyjna cenowo.

- Chcemy rozwijać lokalną przedsiębiorczość, wspierać mniejszych producentów z naszego regionu. Wiemy, że targowiska są do tego bardzo dobrym miejscem – podkreślał Artur Kosicki. – To jest też sposób na promocję regionalnych produktów, z których słynie przecież województwo podlaskie.





Gmina Tykocin na inwestycję otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Dzięki tym pieniądzom przy ul. Klasztornej powstanie targowisko i parking wraz z niezbędną infrastrukturą. Jak zapewnia burmistrz Mariusz Dudziński, ma być to miejsce klimatyczne, wpisujące się w charakter miasta.

- Będzie to również miejsce, które nie tylko klimatem będzie nawiązywać do historii Tykocina, ale też liczbą produktów. Mamy przecież producentów znakomitych serów, mięs czy chlebów – mówił burmistrz. – Chcemy, aby to miejsce było też atrakcją turystyczną i promocją naszego miasta.

Targowisko w Tykocinie nie będzie typowym bazarem: znajdą się tam strefy zieleni, miejsca do relaksu i zabaw dla najmłodszych.

Gmina Kolno zrealizuje projekt pn. „Budowa Targowiska w Lachowie”, w ramach którego gmina otrzyma 673,9 tys. zł dofinansowania. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy, jest przekonany, że inwestycja będzie poważnym wsparciem dla mniejszych producentów rolnych.

- Aktywność mieszkańców naszej gminy w dużej mierze związana jest z rolnictwem, a zmiany jakie zaszły na wsi wyodrębniły grupę rolników, którzy nie są dużymi producentami i poszukują swojej szansy zawodowej. Targowisko pozwoli wyzwolić ten potencjał – podkreślił wójt.

Pozostałe z czterech gmin, które otrzymały dofinansowanie to Boćki i Mońki. Gmina Boćki, przy wsparciu 809 tys. zł dotacji, zbuduje Centrum Produktu Lokalnego. Projekt zakłada powstanie targowiska i budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów.

Blisko 1mln zł trafi do gminy Mońki. Dzięki dofinansowaniu zostanie przebudowane i unowocześnione targowisko przy ul. Kolejowej.

Drugi nabór wniosków na budowę targowisk w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 trwał od 24 lutego 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.

W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy. Pozytywnie zweryfikowano 6 wniosków. Ze względu na niewystarczającą ilość środków Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie czterem samorządom.

Na decyzję o udzieleniu dotacji czekają jeszcze dwie gminy – Ciechanowiec i Czeremcha. Ale jest duża szansa na to, że niebawem także i one będą cieszyć się dotacjami na targowiska.

- Czynimy zabiegi formalno-finansowe i mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli te wnioski dofinansować – zapewnił marszałek Artur Kosicki.

Aneta Kursa

Fot. Mateusz Duchnowski